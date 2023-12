Le passage de flambeau d'un magistrat à un autre, n'a jamais été d'actualité. Les générations se rencontrent au fil des années, mais communiquent assez peu.

Il est vrai que lorsqu'une promotion de jeunes magistrats, quitte L'École Nationale de la Magistrature, c'est la vraie dispersion des anciens élèves. Qui est envoyé à Guelma, qui à Relizane, qui à Hassi'Messaoud. Puis, c'est le début d'une extraordinaire mission, celle de rendre justice, mieux qu'ils n'aient appris à le faire durant toute leur limpide scolarité. C'est alors qu'intervient le rôle éminemment utile des chefs de cours.

Nous nous rappelons que dans les années 2000, un expérimenté président de cour prit de côté, un jeune, ambitieux juge du siège, et lui tint ces propos, après avoir entendu le jeune magistrat «ahaner» autour d'une éventuelle mutation dans une cour du Centre: Ah, président, si nous pouvions dégoter une place dans l'Algérois, nous nous ferions des montagnes de fric! Ici, dans ce bled perdu, il n'y a rien à se mettre dans la poche.

«Ce n'est pas gentil, et surtout pas très prudent, de s'exclamer d'une manière, comme vous venez de le faire!» Quelques mois plus tard, le juge devint président d'un tribunal de l'Est du pays, tomba dans le piège de la corruption, fut pris en flagrant délit, et écopa, devant le tribunal criminel de Blida, d'une peine d'emprisonnement ferme de trois ans. En outre, devant le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, il apprit en direct-live, sa méritée radiation, en plus d'une honte à jamais gravée sur son front, qui restera indélébile, à titre d'exemple pour les générations futures. Quel sain et doux message a-t-il laissé aux jeunes?

Vous l'aurez deviné. Celui d'un jeune magistrat ayant quitté l'Ecole Supérieure de la M magistrature, pour être promu quelques années plus tard, à l'âge de trente ans, comme président d'un tribunal, avant de chuter lourdement, et perdre ainsi, sa brillante carrière, et son honneur devant les siens.