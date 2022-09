L'indélicat élu représentant sa formation politique au sein de l'APC d'El Bouni, le parti du front El-Adala wa tenmia en l'occurrence, en tant que chef du secteur Boukhadra 3, a été condamné par le tribunal d'El Hadjar à 3 ans de prison ferme, pour corruption. De son côté, la direction de son parti, a, à travers un communiqué rendu public, décline toute responsabilité quant aux agissements de cet élu, estimant que ‘' chacun est responsable de ses actes...''. Avec cette double sanction, le désormais élu a mis fin à sa carrière professionnelle et politique, pour avoir voulu goûter au «péché», que son désormais ex-parti a toujours réprimé. La genèse du scandale remonte à la semaine écoulée, lorsqu'un citoyen a déposé plainte pour corruption contre l'élu, chef du secteur Boukhadra 3. Ce dernier a demandé au citoyen la coquette somme de 20 millions de centimes, en échange du règlement d'une situation de sa construction illicite destinée à la démolition. Aussitôt, les services de sécurité de la daïra d'El Bouni, en coordination avec le procureur de la République, ont pris les dispositions nécessaires en pareils cas, à savoir photocopier les numéros de série des billets du montant demandé, ayant permis à épingler l'élu. La deuxième phase du plan était de fixer un rendez-vous, que le plaignant a communiqué à l'élu. Ce dernier sans hésitation s'est rendu au lieu et à l'heure indiquée par la victime. À peine touchant une première avance de 2 millions de centimes du montant global, l'élu a été surpris, par les services de sécurité qui l'ont arrêté en flagrant délit de corruption. Bien qu'ayant tenté de s'innocenter, l'indélicat élu a été confronté par les billets de banque photocopiés. Aussitôt conduit au poste des services de sécurité, le mis en cause dans cette affaire de corruption a été soumis aux procédures judiciaires d'usage, avant d'être présenté par-devant le procureur de la République, relevant du tribunal d'El Hadjar. Comparaissant en citation directe devant le tribunal correctionnel d'El Hadjar, le désormais élu a écopé de trois ans de prison ferme. Par ailleurs, il est utile de noter que ce cas n'est pas unique dans la wilaya d'Annaba. Il s'agit du troisième cas, impliquant des responsables, surpris en flagrant délit de corruption, dont on rappelle, celui entre autres du directeur de l'Ansej à Annaba.