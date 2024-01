Trois individus ont été arrêtés aux Ouadhias, dans la wilaya de Tizi Ouzou, pour trafic de drogue. C'est ce qu'a indiqué, hier, la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou en précisant que les mis en cause, dans cette affaire, sont âgés entre 37 et 50 ans. Ils sont originaires de Tizi Ouzou et d'Oum El Bouaghi. Les concernés ont été arrêtés en flagrant délit, a ajouté la même source. En plus de la drogue qui était en leur possession au moment où ils furent appréhendés, les mis en cause avaient aussi sur eux une somme en DA et en euros, représentant l'argent collecté suite à la vente de ce poison. Les individus incriminés dans cette affaire ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Draâ El Mizan pour détention et vente de stupéfiants. Toujours, dans le cadre des activités de la police, deux individus ont été arrêtés également mais dans un autre genre d'affaires. Il s'agit de vol. Les deux personnes écrouées sont âgées de 40 et 42 ans. Ces dernières s'en sont prises à une jeune fille en plein espace public. Cette dernière a eu le réflexe salutaire d'appeler les services de sécurité sur le numéro vert: 15-48. Les services de sécurité ont réussi à identifier et arrêter les malfaiteurs en un temps record. Les deux mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tizi Ouzou. Après quoi, ils ont été placés en détention provisoire dans la maison d'arrêt de Tizi Ouzou. Par ailleurs, et concernant le bilan des activités de la police à Tizi Ouzou durant le mois de décembre écoulé, on a appris auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya que 22 accidents de la circulation corporels ont été enregistrés avec 37 blessés, dont certains sont dans un état grave. Notre source a tenu à préciser que pas moins de dix sur les 37 accidents en question ont été provoqués par des motocycles. Quant aux raisons principales de la survenue de ces drames sur les routes, elles demeurent l'excès de vitesse et le non-respect du Code de la route.