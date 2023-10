Afin de permettre la disponibilité sans faille des fournitures scolaires, un grand point de vente est ouvert au niveau du hall de l’ancienne gare routière située à la sortie ouest de la ville de Tizi-Ouzou. La sortie effectuée, hier, sur les lieux, par le wali, Djilali Doumi, était l’occasion d’insister sur la nécessité de veiller à ce que les parents d’élèves trouvent l’ensemble des articles demandés à leurs enfants. Pour ce faire, le point de vente accueille tous les producteurs et les grossistes spécialisés dans l’article scolaire. Ces derniers ont été invités à mettre à la portée des familles toutes les gammes d’articles à des prix abordables et surtout à éviter toute pénurie qui puisse provoquer une quelconque hausse. Le point de vente sera, pour rappel, ouvert jusqu’au 30 du mois de septembre, a-t-on fait savoir en marge de la visite. Hier donc, accompagné d’une forte délégation composée des responsables locaux du secteur du commerce, du président de l’APC de

Tizi Ouzou, du chef de daïra, ainsi que les directeurs des exécutifs concernés à savoir le directeur du commerce, de l’éducation et de l’action sociale. Parallèlement à ce point de vente, ouvert dans la ville de

Tizi Ouzou, d’autres foires se tiennent durant la même période dans différentes daïras, à l’instar des daïras de Draâ El Mizan, de Boghni et d’Azazga. Hier encore, à la première journée, les citoyens étaient nombreux à venir constater

d’abord la différence des prix par rapport aux autres commerces spécialisés. Pour les parents, l’écart n’est pas grand, à l’exception de la disponibilité des produits et la diversité des marques.

Il est à remarquer, par ailleurs, que ces points sont d’une grande importance, car ils viennent en appoint à d’autres initiatives prises afin de soulager les familles du poids de l’achat des articles scolaires. Ces expositions commerciales permettent, en effet, la disponibilité des produits et leur diversification. Une diversité et une disponibilité qui empêche toute velléité de créer des pénuries dans l’optique de porter les prix à la hausse. Parallèlement à cette initiative, prise par les services de la wilaya et des services concernés, l’Assemblée populaire de wilaya avait, pour rappel, décidé de mobiliser une enveloppe budgétaire de plus de six milliards de centimes pour l’achat de trousseaux scolaires, lesquels seront répartis entre toutes les communes qui les distribueront gratuitement à tous les élèves des écoles primaires. La mesure a été perçue comme une bouffée d’oxygène par les parents, qui peinent à assurer l’achat des articles scolaires à tous leurs enfants, essentiellement les familles qui ont plusieurs enfants scolarisés. Pour de nombreux chefs de familles, l’initiative de l’APW est très importante car elle leur permet de s’occuper des autres dépenses de la rentrée comme les frais des demi-pension, des cantines et autres achats comme les blouses, ainsi que le transport. Au sujet de ce dernier justement, il y a lieu de rappeler que la décision des pouvoirs publics de permettre aux commune de signer des conventions avec des transporteurs privés a concrètement soulagé les parents et les élèves, surtout dans les communes rurales. À présent, la question du transport ne se pose plus, d’autant que les communes avaient déjà reçu des bus scolaires. Enfin, notons que les écoles primaires demeurent toujours à la charge des communes, malgré l’insistance de ces dernières pour être dotées de budgets suffisants ou éventuellement pour les décharger de cette mission qui dépasse leurs prérogatives. Ces dernières années, nous avons constaté que les parents ont assuré certains travaux d’entretien par leurs propres moyens. Dans certaines écoles, outre l’achat du matériel tel que les chaises et même les tableaux et les lampes, les parents ont organisé des volontariats pour assurer les travaux de maintenance et de peinture.