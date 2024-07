Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté 3 individus pour confection de faux billets du match final de la Coupe d'Algérie, disputé le 5 juillet entre le CR Belouizdad et le MC Alger, a indiqué, mercredi, un communiqué des services de ce corps sécuritaire. «Les services de la Sûreté d'Alger, représentés par la 4e circonscription de la Police judiciaire de Bouchaoui, ont démantelé, la semaine dernière, un réseau criminel de 3 individus activant dans la confection de faux billets des matchs de football», a précisé la même source. Agissant sur information faisant état d'une activité suspecte d'un groupe d'individus qui s'adonnait à la vente de faux billets du match final de la Coupe d'Algérie sur les réseaux sociaux, les inspecteurs de la brigade criminelle ont réussi à identifier et à arrêter les mis en cause.» Après avoir perquisitionné les domiciles des mis en cause, les mêmes services ont procédé à la saisie de «81 faux billets, 9 badges d'accès, des moyens utilisés dans la falsification et une somme d'argent de 54 900 DA». Les mis en causes ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.