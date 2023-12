Nouvelle provocation du Makhzen. Trois Marocains ont été interceptés, hier, par les gardes-côtes de l'Armée nationale populaire sur le territorial national. Les trois individus ont été arrêtés a-t-on appris.

Le ministère de la Défense nationale a, à cet effet, transmis un communiqué dans lequel il a souligné «Une unité des gardes-côtes de la façade maritime ouest relevant de la 2e Région militaire a intercepté, lundi matin, lors d'une patrouille de surveillance et de sécurisation sur nos eaux territoriales, trois individus de nationalité marocaine». Ces dernières, ajoute le MDN étaient « à bord d'un jet-ski». Cet acte est jugé d' une violation des frontières comme le souligne la même source « les trois individus ont violé les frontières des eaux territoriales algériennes». Plus précis, le MDN soutient: «Lors d'une patrouille de surveillance et de sécurisation sur nos eaux territoriales, une unité des gardes-côtes de la façade maritime ouest relevant de la 2e Région militaire, a intercepté, lundi 11 décembre 2023 vers 8h40mn, trois individus à bord d'un jet-ski, qui ont violé les frontières de nos eaux territoriales ouest à quelque sept miles marins au nord de la plage de Marsa Ben M'hidi», ajoutant que les «premiers résultats des investigations toujours en cours, ont révélé que les individus arrêtés sont de nationalité marocaine».

Le MDN ne manquera pas de relever: «Cette opération témoigne, une fois de plus, de la vigilance permanente des éléments de l'Armée nationale populaire», notamment indique la même source dans «cette zone maritime frontalière qui connaît une activité intense des réseaux de trafic de drogue, du crime organisé et de migration clandestine», conclut le communiqué. Ce n'est pas la première fois que des Marocains transgressent les frontières maritimes de l'Algérie. Des contrebandiers, en effet avaient violé les frontières auparavant et ont refusé de répondre aux sommations des éléments de l' ANP et la situation avait mal tourné pour eux.

L' ANP était dans son droit de tirer sur cette menace. C'est une nouvelle provocation du voisin qui ne cesse de compter ses scandales, notamment depuis son alliance avec l'entité sioniste. Mais combien de fois aurait-il tenté mais vainement! La vigilance des forces de l'ANP et son plan de prévention, sa stratégie et son expérience ont déjoué tous les complots et cette alliance subversive est loin de se mesurer à l'Algérie qui a toujours su contourner les conspirations diaboliques. L'enquête déclenchée a propos de ces trois Marocains pourrait révéler une affaire d'espionnage.