En marge de la deuxième édition de Webexpo qui s'intéresse au commerce via Internet et se tient au Zénith de Constantine depuis le 24 du mois courant, devant être clôturé, aujourd'hui le 27, les organisateurs ont tenu un atelier au profit de la presse nationale et locale. Une initiative qui a été louée et lors de laquelle des volets importants ont été discutés et conclus avec des recommandations. L'atelier a été animé par le professeur Billel Djafer, ancien animateur à la Télévision nationale, en présence d'un nombre important de journalistes et reporters photographes. C'est principalement le côté juridique et sécuritaire qui a été débattu, avec un constat d'un vide juridique ayant engendré une réticence politique comme signe de prévention afin de contrecarrer la fraude, le piratage et les arnaques. Il est certes indiscutable de souligner que l'usage d'Internet par les Algériens est dominé, néanmoins on n'est pas à l'abri, notamment que l'Algérie est ciblée. Cette prévention politique qui est considérée comme une résistance s'inscrit dans le cadre d'une stratégie devant permettre de s'ouvrir sur le monde numérique et l'intelligence artificielle de façon progressive. Il reste, cependant que la société doit rattraper le retard et s'adapter aux nouvelles donnes dans le monde. La formation des journalistes et des reporters photographes a également été un des sujets discutés avec un intérêt particulier. Les participants ont relevé à l'unanimité l'absence de formation dans un contexte d'urgence vu le développement sans cesse de la technologie et l'utilisation des réseaux sociaux qui ont, a fait remarquer l'animateur, démasqué les crimes de guerre commis par l'entité sioniste. Rien n'a pu stopper la circulation des images des atrocités commises par ce colon à travers le monde. Par ailleurs, les journalistes ont insisté sur le programme universitaire qui continue de proposer aux étudiants d'anciens cours sans tenir compte des avancées, pour eux il est important d'adapter le programme du cursus dans le contexte du numérique.