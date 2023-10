Les services de sécurité viennent de perdre l'un des leurs. Le brigadier de police Mohamed Esseghir Kasmi était âgé de 40 ans et père de quatre enfants. Il a été assassiné, vendredi, dans l'exercice de ses fonctions par un trafiquant de drogue suite à la perquisition de son domicile, à El Oued, dans lequel les policiers ont découvert des armes à feu et une importante quantité de psychotropes. La police est en deuil et les responsables n'ont pas manqué l'occasion d'adresser des messages de condoléances. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, n'a pas raté l'opportunité de réagir à ce lâche assassinat. Le premier responsable de la sécurité intérieure du pays a, en effet, exprimé ses condoléances à la famille du brigadier. «C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris la terrible nouvelle du décès du brigadier de police Mohamed Esseghir Kasmi, relevant du la Brigade de recherches et d'investigations (BRI) de la sûreté de la wilaya d'El Oued, lors de l'exercice de ses missions, au cours d'une opération de perquisition, avec mandat judiciaire, du domicile d'un individu impliqué dans une affaire de trafic de psychotropes», lit-on dans le message adressé à la famille du défunt». Cela avant d'ajouter: «Je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille du martyr du devoir national et à ses proches et collègues de la Sûreté nationale». Le directeur général de la Sûreté nationale, Farid Bencheikh, a, lui aussi, tenu à présenter ses condoléances. En son nom et à celui du corps de la Sûreté nationale, le DG a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion, priant Dieu, le Tout Puissant, d'accorder au défunt Sa Sainte miséricorde et de l'accueillir en son Vaste Paradis, et de prêter patience et réconfort à sa famille», a souligné un communiqué de la Dgsn. «Le crime ignoble et condamnable a été commis dans la soirée d'avant-hier, lors d'une opération de perquisition, avec mandat judiciaire, du domicile d'un suspect impliqué dans une affaire de trafic de psychotropes», a précisé le communiqué de ce corps constitué. La documentation de la Dgsn montre que «l'opération s'est soldée par la récupération «d'armes à feu et de quantités considérables de comprimés psychotropes, tandis que les recherches sont en cours pour arrêter le coupable, qui a pris la fuite, après avoir commis son crime lâche». «La direction générale de la Sûreté nationale s'incline avec déférence à la mémoire du regretté martyr du devoir national (marié et père de

quatre enfants), réitérant sa volonté d'aller de l'avant dans la lutte, sans relâche, contre les barons de la drogue et les bandes criminelles», souligne le communiqué de la Dgsn. En cette douloureuse épreuve, «le directeur général de la Sûreté nationale, Farid Bencheikh, a présenté à la famille du défunt, en son nom et en celui du corps de la Sûreté nationale, ses sincères condoléances et sa profonde compassion, priant Dieu, le Tout-Puissant, d'accorder au défunt sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en son Vaste Paradis, et de prêter patience et réconfort à sa famille».