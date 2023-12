Les consommateurs lambda veulent en finir avec le stress du marché à l'approche du mois de Ramadhan. Pour cela, ils exigent une stratégie durable et efficace qui soit élaborée afin d'assurer un mois de Ramadhan sans perturbations ni crise.

L'approvisionnement du mois de Ramadhan se fait avant l'heure, c'est-à-dire des mois avant, pour assurer une gestion sereine et loin de la crise de ce mois particulier où la consommation en produits alimentaires et dérivés se fait sentir avec acuité.

Les pouvoirs publics ont toujours eu recours à un discours rassurant quant aux préparatifs par rapport à ce mois, en matière de produits de large consommation. Ces mesures ont souvent été confrontées à la réalité du terrain.

Pour ainsi dire, à chaque mois de Ramadhan les pouvoirs publics reprennent la même rengaine visant à calmer les esprits et promettre que les choses vont connaître une nette amélioration par rapport à l'année précédente, et ainsi de suite. Quelles sont donc les mesures prises pour le Ramadhan de l'année 2024? Les autorités ont-elles tiré les leçons du passé afin d'éviter aux consommateurs de revivre le même «drame» et calvaire de l'année dernière? Y aura-t-il une disponibilité, en grandes quantités, des produits alimentaires de large consommation durant le mois divin, ce qui va permettre d'éviter toute perturbation dans l'approvisionnement des marchés en ce mois sacré pour le peuple algérien?

Des questions et des interrogations qui reviennent chaque année sans que cela ait été résolu d'une manière définitive, sous forme d'une démarche stratégique qui pouvait mettre fin à la lancinante crise du manque d'approvisionnement en produits alimentaires de large consommation et la hausse vertigineuse des prix.

Lors de la Rencontre nationale des responsables des minoteries et des semouleries publiques et privées, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a appelé à «renforcer les capacités de production des minoteries pour assurer la disponibilité de la semoule subventionnée et des pâtes alimentaires, à l'approche du mois de Ramadhan». Cet appel est surtout lié à la crise qu'avait connue le marché national en manque sidéral de la semoule et ses dérivés, et qui a provoqué une immense perturbation à l'adresse des consommateurs de ce produit essentiel qui est doublement sollicité durant le mois de Ramadhan.

Cette rencontre de concertation avec les professionnels du secteur vise selon le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations «à assurer la stabilité de l'approvisionnement du marché national en semoule subventionnée et en pâtes, pour couvrir les besoins nationaux, notamment à l'approche du mois de Ramadhan», et d'insister sur «l'impératif de coordonner les efforts en vue de garantir la disponibilité de la semoule subventionnée et des pâtes alimentaires et de s'adapter à l'augmentation de la consommation, notamment à l'approche du mois de Ramadhan», mentionne-t-on.

Les rencontres c'est bien, mais des mesures concrètes pour en finir avec les perturbations en matière d'approvisionnement du marché national en produits alimentaires de large consommation, c'est mieux, pour répondre aux besoins essentiels des consommateurs durant le mois du Ramadhan de l'année 2024.

À ce propos, même le ministère de l'Agriculture accélère ses préparatifs afin de garantir un approvisionnement du marché à la hauteur des attentes des citoyens. Un mécanisme de régulation des produits agricoles en vue de ce mois a été débattu par la tutelle, afin d'éviter la crise de l'année écoulée, qui a provoqué une sérieuse perturbation du marché.

À ce titre, la tutelle, qui a exigé une «refonte des objectifs et des méthodes de travail, ainsi que le respect des délais, a été soulignée pour garantir la disponibilité des produits sur le marché», rappelle-t-on.

L'expansion des surfaces dédiées aux légumes secs, l'extension des zones irriguées et un programme de forage de puits, surtout dans le sud du pays, ce sont des points essentiels discutés par la tutelle, en guise d'une préparation globale et positive du mois de Ramadhan 2024.

