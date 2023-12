Après la confirmation de cas de cette maladie animale, la fièvre aphteuse, dans certaines wilayas du pays, le secrétaire général de la wilaya de Constantine a supervisé jeudi dernier, la mise en place d'un comité de veille pour lutter contre cette maladie qui faut- il le rappeler est une maladie virale grave du bétail, hautement contagieuse, qui entraîne des répercussions économiques significatives. La maladie touche les bovins et les ovins, les caprins et d'autres artiodactyles. Le comité devra ainsi procéder à une stratégie de suivi, d'un contrôle et d'une surveillance de cette maladie hautement contagieuse, qui se propage rapidement dans les troupeaux, qu'ils soient bovins, ovins ou caprins. Par ailleurs, une campagne de vaccination a été lancée sous la supervision de la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya, en partenariat avec les services vétérinaires, hier, où pas moins 31 000 doses de vaccin ont été attribuées à la wilaya. Pour rappel, ces mesures sont prises conformément aux instructions des autorités supérieures du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, qui avait annoncé le lancement d'une campagne nationale de vaccination contre la fièvre aphteuse, à titre préventif, suite à la confirmation de cas de cette maladie animale dans certaines wilayas du pays. Le communiqué de la tutelle avait souligné que «suite à la confirmation de cas de fièvre aphteuse dans certaines wilayas du pays, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural lance, à titre préventif, une large campagne de vaccination au niveau national, et ce, afin d'anticiper la propagation de cette maladie». Le département de l'Agriculture ne manquera pas de soutenir que «toutes les mesures sont prises pour effectuer l'opération de vaccination dans les délais les plus courts, notamment, à travers la mobilisation des services vétérinaires au niveau du territoire national», «appelant les agriculteurs et les éleveurs à solliciter et à faciliter cette importante opération visant à protéger le cheptel national». Dans son communiqué, le ministère a également rappelé certaines mesures prises, annonçant que «les autorités locales, en coordination avec les services vétérinaires, ont procédé à la fermeture de certains marchés à bestiaux dans quelques wilayas». À noter que la maladie n'est pas transmissible à l'homme.