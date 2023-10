Bien qu'un site ait été spécialement destiné à la prise de rendez-vous pour le dépôt des visas, ce dernier est souvent saturé.

Une occasion pour des personnes malintentionnées de s'adonner à un business juteux. C'est le cas de ce propriétaire d'une agence de voyages située au coeur de la ville de Béjaïa, aujourd'hui entre les griffes de la justice. C'est la dernière affaire traitée par les services de la police judiciaire du 2ème arrondissement.

Le gérant de cette agence de tourisme et de voyages s'est volatilisé en empochant plus de 350 millions de centimes. Une somme récoltée chez des clients demandeurs en contrepartie de l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt de visa. Des engagements qui n'ont jamais été honorés. Après une longue période d'attente, les victimes ont essayé en vain d'avoir des clarifications supplémentaires sur le retard dû à leurs demandes; seulement, le gérant de l'agence ne répondait plus au téléphone et est allé jusqu'à baisser rideau.

Excédés, ils s'adressent alors aux services de police qui ne tarderont pas à interpeller puis arrêter le mis en cause. Présenté devant la parquet, il sera placé sous mandat de dépôt en attendant sa comparution pour escroquerie.

Pour leur part, les services de la Gendarmerie nationale de Béjaïa ont saisi une importante quantité de produits alimentaires de large consommation avariés, dans la commune de Beni Maouche. Faisant suite à une information faisant état d'une activité dans un dépôt clandestin de produits alimentaires au village de Djabia, relevant de la municipalité de Beni Maouche, les gendarmes effectuent une descente inopinée sur les lieux et découvrent plusieurs quintaux de produits alimentaires avariés. Pas moins de 250 kg de lentilles, 125 kg de pois chiches, 25 kg de haricots, 920 kg de sucre, 700 litres d'huile de table, 225 kg de semoule, 20 kg de café et 1300 litres d'huile d'olive étaient stockés dans un emballage de produits dangereux. Tous les aliments étaient impropres à la consommation, annonce dans un communiqué la cellule de communication, qui précise que l'activité en question n'a été justifiée par aucun document officiel.

Le gérant du dépôt, originaire de la même wilaya, travaillait clandestinement sans registre du commerce et ne disposait d'aucune facture de ces produits de première nécessité, qui étaient avariés.

La totalité de la marchandise a été saisie par les gendarmes, qui ont établi un PV judiciaire à l'encontre du prévenu, en attendant sa comparution devant l'instance judiciaire de Béjaïa, selon le même communiqué du groupement de la Gendarmerie nationale de Béjaïa.