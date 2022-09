Dans le cadre de ses activités quotidiennes de lutte contre la criminalité de tous genres, les éléments de la brigade économique et financière, en coordination avec la brigade de répression et de lutte contre la criminalité du département de la police judiciaire de la sécurité de la wilaya de Béjaïa, ont réussi au cours du week-end dernier à mettre un terme à l'activité d'un réseau criminel organisé composé de 3 personnes âgées de 22 à 31 ans.

C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya de Béjaïa, précisant que «ce gang, spécialisé dans la contrefaçon de billets de banque de la monnaie nationale de 2000 DA» et que «les deux premiers suspects avaient été interpellés en possession d'une somme de 114000 DA de faux billets». C'était le début d'une affaire qui se soldera rapidement par la mise hors d'état de nuire de tout un réseau. En mission dans leur secteur, au niveau de l'ancienne gare routière de la ville de Béjaïa, l'attention des policiers fut attirée par deux personnes suspectes, qu'ils gardent bien à l'oeil pendant un bon moment avant d'agir en procédant à la vérification de leurs identités. Une fouille corporelle s'ensuit. Les policiers découvrent en leur possession une somme d'argent estimée à 48000 DA de qualité douteuse constituée de 24 billets de banque de la nouvelle coupure de 2000 DA. Les suspects ont été conduits au commissariat central pour un complément d'information. L'audition des deux suspects permettra l'identification du principal cerveau de ce réseau avec des ramifications territoriales. Il s'agit d'un individu résidant dans la wilaya de Sétif qui a été interpellé. À la faveur de la perquisition sous le contrôle des autorités judiciaires compétentes, les policiers découvrent 33 faux billets, soit un total de 66000 DA, une arme à feu (pistolet) et une grande épée. À l'issue de l'enquête, un dossier pénal a été constitué contre les suspects pour constitution d'une association de malfaiteurs spécialisée dans la contrefaçon de billets de banque sur le territoire national.

D'autres chefs d'inculpation ont été retenus à leur encontre dont la contribution intentionnelle à la distribution et écoulement de faux billets de banque, possession d'une arme à feu (pistolet automatique) sans autorisation et enfin possession d'une arme de classe VI interdite. Présentés devant le parquet, le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa les a placés sous mandat de dépôt en attendant leur comparution devant le juge.