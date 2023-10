Au total, ce sont pas moins de 316119 poches de sang qui ont été collectées au premier trimestre de cette année par les 253 structures de transfusion sanguine réparties à travers le pays, a annoncé, hier, l'Agence nationale du sang (ANS).

Ainsi, «au premier semestre 2023, le nombre de poches de sang collectées auprès de 403 599 candidats au don de sang se chiffrait à 316119 unités», a indiqué l'Agence.

À ce bilan, précise l'ANS, il faut ajouter un «total de 6620 concentrés plaquettaires» collectés par «aphérèse», ce qui représente une augmentation de 6,68% par rapport au premier semestre 2022», a déclaré l'ANS, à l'occasion de la 18e édition de la Journée nationale du don de sang célébrée, aujourd'hui 25 octobre, sous le slogan «Le don de sang, un acte de solidarité et un pont de fraternité».

Toutefois, «malgré ce chiffre appréciable, l'ANS estime qu'il reste insuffisant considérant que 43% des dons sont des dons compensatoires». Elle soulignera que «69% de ces dons sont effectués en site fixe, alors que 31% l'ont été au travers de mobilier de collection».

Par ailleurs, l'ANS rappelle que cette journée, instituée en 2006 en hommage à la date de fondation de la «Fédération algérienne des donneurs de sang (Fads)», vise «à lancer un appel à la Solidarité nationale en sensibilisant l'opinion publique et en rendant un hommage appuyé à tous les donneurs de sang volontaires». La campagne menée en faveur de cette journée, en coordination avec les directions de la santé et de la population (DSP) à travers les structures de transfusion sanguine, s'est déclinée sous formes de diverses manifestations dont des journées de sensibilisation et des collectes de sang, ainsi que des prêches lors de la prière du vendredi afin de «promouvoir l'acte du don du sang auprès des fidèles».

Selon l'ANS, «les diverses campagnes de promotion du don de sang ont permis la fidélisation progressive des différentes institutions telles que les administrations, entreprises publiques et privées, les médias, les universités et le mouvement associatif». De nombreuses manifestations ont eu lieu à travers tout le pays, notamment l'organisation de journées de sensibilisation et de collecte de sang, des cérémonies honorifiques destinées aux donneurs de sang, ainsi que des actions de sensibilisation auprès les fidèles lors de la prière hebdomadaire de vendredi par des collectes mobiles à proximité des mosquées, en coordination avec le ministère des Affaires religieuses et des Wafks.

L'«aphérèse» est un processus qui consiste à prélever du sang total d'une personne et à le séparer en ses divers composants. Un composant particulier est alors extrait, après quoi le reste du sang est restitué au sujet.