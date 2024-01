La wilaya de Mostaganem vient de bénéficier d'un nouveau programme portant sur la réalisation de 2 800 logements de type public locatif (LPL) et rural, ont indiqué, hier, les services de la wilaya. Dans ce cadre, un communiqué de la cellule d'information et de communication de la wilaya, a précisé que le wali de Mostaganem, Ahmed Boudouh a annoncé, ce dimanche, lors de

la séance inaugurale de la quatrième session ordinaire de l'APW, l'affectation au profit de la wilaya de ce nouveau programme, précisant qu'il comporte 800 logements relevant de la formule LPL et 2 000 aides financières à l'habitat rural, dont la répartition sera notifiée ultérieurement aux communes concernées. Par ailleurs, outre ce premier programme affecté à cette collectivité locale au titre de l'année 2024, le premier responsable de l'Exécutif a révélé que cette année sera marquée par la réalisation de 5 220 logements, dont 1 100 publics locatifs et «un quota conséquent d'unités d'habitation rurales».

Par ailleurs, le wali a largement abordé le programme de développement devant être mis en oeuvre dans la wilaya, cette année. Il a, dans ce contexte, déclaré que le programme comporte un nombre important de nouvelles opérations, particulièrement celles inhérentes au secteur de l'éducation qui, a-t-il soutenu, a connu un saut qualitatif notable dans la scolarisation des élèves grâce à la généralisation des repas chauds, des équipements de chauffage et du transport scolaire, particulièrement dans les zones rurales et enclavées, a-t-on fait savoir de même source.