Les éléments de la Gendarmerie nationale viennent de traiter une affaire inédite qu'ils ont d'ailleurs tirée au clair en cernant rapidement ses tenants et ses aboutissants. Cette affaire implique 9 individus. Arrêtés et présentés par-devant le parquet près le tribunal d'Aïn El Türck, les mis en cause sont poursuivis pour des chefs d'inculpations liés à atteinte à l'économie nationale. «Les accusés ne trouvaient rien de mieux à faire que de spolier le fer de cette mine», est-il relevé dans le rapport de l'enquête de la Gendarmerie nationale.

Les enquêteurs ont été explicites en détaillant les faits qu'ils ont résumés par le fait que les mis en cause spoliaient le fer de cet ancien gisement. En la synthétisant, cette affaire, qui sort totalement de l'ordinaire, porte la signature d'un dépassement perpétré par les mis en cause contre une ancienne mine de fer située dans la commune de Mers El Kebir, localité située dans le nord-est du golfe d'Oran. Et ce n'est pas tout.

La mine ciblée est un site historique qui est proposé pour être classé en tant que patrimoine culturel national. Cette histoire a commencé lorsque les gendarmes, en patrouille et attirés par un fait non moins anodin ayant de surcroît alimenté leurs suspicions, ont immobilisé deux camions à bennes transportant un important chargement de fer depuis l'ancienne mine relevant de Mers El Kebir dans la daïra d'Aïn El Türck. Les mêmes gendarmes ont, sur le champ, ouvert une première note d'information qui a été révélatrice et servi de déclic pour tirer au clair cette affaire peu ordinaire.

En passant au crible ledit chargement, ils ont, sur place, conclu qu'ils ont eu à traiter une affaire tout aussi intrigante et peu ordinaire. De prime abord, les mêmes gendarmes sont tombés face à face avec une cargaison de 12 tonnes de fer chargés de cette ancienne mine de Mers El Kebir. Compte tenu de l'ampleur de cette affaire, les mêmes enquêteurs n'ont pas lâché du lest dans le vaste front d'investigations qu'ils ont enclenché, ce dernier a été sanctionné par des révélations tout aussi gravissimes. Il s'agit d'un réseau spécialisé qu'ils ont décapité, les membres le composant avaient pour habitude d'exécuter leur forfait contre un bien public et de surcroît connaissant parfaitement les lieux pour lesquels ils «rendaient visite» en opérant leurs coups. Ce n'est pas tout. En opérant leurs «descentes», les mis en cause empruntaient des chemins discrets leur permettant de rallier discrètement le lieu de leur larcin. Il s'agit de la route, difficile mais praticable, rattachée à un parking servant de stationnement qui est toutefois de droit privé. Les gendarmes ont, de prime abord, arrêté un premier individu avant qu'ils ne procèdent à l'interpellation du reste du réseau composé de 9 autres personnes âgées entre 30 et 35 ans, toutes originaires de la wilaya d'Oran. Ils ont, par ailleurs, procédé à la saisie d'un équipement de creusage servant dans l'extraction de la matière recherchée, le fer. Ayant cerné toute l'affaire en rapportant les faits qu'ils ont relevés, les mêmes gendarmes ont présenté les 9 individus en question devant le parquet du tribunal d'Aïn El Türck, ces derniers font désormais l'objet des poursuites judiciaires dont les chefs d'inculpations ont trait à la constitution d'une bande de malfrats, vol à la faveur de plusieurs éléments qui se sont réunis, destruction volontaire d'un bien culturel public proposé au classement.