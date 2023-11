Leur affaire était juteuse mais elle n'a pas duré longtemps. Les services de sécurité ont mis la main sur les membres du groupe qui s'était spécialisé dans l'exercice du chantage sur les hommes d'affaires et les gros commerçants. Dans un communiqué, les services de la police judiciaire de la wilaya de Tizi-Ouzou ont annoncé le démantèlement d'un réseau dont les membres s'adonnaient à cette pratique qui semble leur rapporter beaucoup d'argent, au vu des sommes demandées aux victimes. Ces derniers prenaient en effet des hommes d'affaires en photo et vidéos avec des femmes qu'ils utilisaient par les attirer dans la prostitution.

Exploitant des femmes âgées entre

21 et 31 ans, le réseau constitué de sept membres faisait par la suite du chantage à ses victimes à qui il réclamait des sommes allant de 400 millions à un milliard de centimes pour éviter la publication des images et des vidéos sur les réseaux sociaux. Présentés au parquet de

Draâ El Mizan, jeudi, les mis en cause répondront pour divers chefs d'inculpation.

Ils sont, en effet, accusés de constitution d'un groupe de malfaiteurs dans l'objectif de pratiquer le chantage et la menace de publication de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux en réclamant des sommes d'argent conséquentes en contrepartie de la non-publication de ces contenus. Toujours au chapitre des affaires relatives aux crimes et aux délits contre les biens, les mêmes services ont eu à traiter 36 affaires, mettant en cause43 personnes, durant le mois d'octobre écoulé. Selon un communiqué émanant de la cellule de communication des services de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, treize individus ont été présentés au parquet, sept ont été placés en détention préventive, cinq ont été cités à comparaître, Une personne à été mise en liberté provisoire et 30 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

En fait, durant le mois d'octobre dernier, les services de la sûreté de wilaya ont eu à traiter quelque 119 affaires mettant en cause Au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, mettant en cause 148 personnes, 18 ont été présentées au parquet dont six ont été placées en Détention Préventive, 10 ont été citées à comparaître, Une personne placée en contrôle judiciaire, Une autre à été mise en liberté provisoire et 129 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

Enfin, il y a lieu de signaler que le phénomène dangereux de la violence en milieu scolaire est en train de se développer d'une manière très inquiétante. Ces derniers jours, des établissements de la commune de Draa Ben Khedda ont connu des situations alarmantes avec des élèves qui refusent de rejoindre les classes sans raisons apparentes.

Des groupes d'élèves se mettent à casser tables et chaises, tout en poussant leurs camarades à quitter les classes.

D'autres s'adonnent à allumer du kapoor odorant, produit asiatique, dans les classes, empêchant les élèves et les enseignants d'y entrer. Certaines classes restent inutilisées durant toute la matinée.