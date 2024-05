«Les éléments de la Brigade en charge de la lutte contre la grande criminalité viennent de démanteler un réseau spécialisé dans le blanchiment d'argent», a indiqué la cellule de communication près la sûreté de wilaya d'Oran.

Dans l'offensive qui a été ordonnée par le parquet du tribunal de Fellaoucen, tout en ordonnant par-là même l'extension des prérogatives, les enquêteurs ont, en opérant une perquisition, saisi 22 voitures et une somme de 10 milliards de centimes représentant des revenus engrangés dans des activités criminelles perpétrées par les deux membres de cette organisation», a ajouté la même source, soulignant que «les deux individus ont été arrêtés et présentés devant le parquet près le tribunal d'Oran».

Cette affaire est, selon la même source, le fruit des investigations minutieuses enclenchées par les policiers spécialisés, ces derniers ont axé leurs recherches sur des activités douteuses des membres dudit réseau portant sur l'introduction à Oran des véhicules suspects à partir d'une wilaya limitrophe, le but étant de dissimuler la moindre réalité sur ces voitures. De fil en aiguille, les enquêteurs se sont rendu compte qu'ils font, en fait, face à une bande organisée spécialisée dans le blanchiment d'argent.

Dans une affaire similaire, les services policiers de Mostaganem, en collaboration avec l'inspection des douanes, ont, récemment, mis à plat un réseau transfrontalier spécialisé dans la contrebande internationale. Cette affaire a été sanctionnée par la saisie de plus de 100 motos ayant été démontées.

Les motos en question font l'objet de recherches lancées par la police internationale, Interpol. Ladite opération a été enclenchée suite à «une plainte formulée par les services des douanes de la wilaya de Mostaganem, laquelle fait état de la transgression de la réglementation douanière nationale inhérente à l'importation de marchandises dangereuses interdites et dans le cadre de la liquidation de marchandises dont le délai légal d'entreposage au niveau du dépôt public relevant de l'entreprise portuaire de Mostaganem est dépassé. Mis en action, les éléments de la Brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers ont d'abord été dotés des outils réglementaires leur permettant d'intervenir, à savoir un mandat de perquisition leur ayant été accordé par le parquet pour procéder à l'inspection des conteneurs saisis au niveau du port de Mostaganem.

La fouille opérée a abouti à la découverte de pas moins de 108 motocycles de grosses cylindrées démontés et soigneusement dissimulés dans des caissons en bois, dont 90 motocyclettes volées faisant l'objet de recherche de la part d'Interpol.

Les estimations faites par la douane des marchandises saisies sont d'une valeur vénale de 163 millions de dinars pour ce qui est des motocycles et de 143 millions de dinars pour ce qui est des produits pyrotechniques.

«Les mêmes services policiers ont identifié 9 membres dudit réseau», a-t-on fait savoir, soulignant que «les procédures de l'extension des compétences ont permis de mettre la main sur près de 10 millions de dinars, des bijoux en or, des documents commerciaux et bancaires, dont certains sont originaux et d'autres falsifiés, en plus des cachets humides de sociétés fictives spécialisées dans la contrebande d'engins motorisés. Lors des faits, «7 membres du réseau ont été arrêtés et 2 autres étaient en cavale, faisant l'objet de recherches», a-t-on indiqué.