Les services de police de Relizane viennent de démanteler un réseau national spécialisé dans l'avortement. Quatre individus impliqués dans cette affaire ont été pris la main dans le sac lors de l'opération coup de poing, qui s'est également soldée par la découverte et de la saisie d'un lot de matériel médical et des produits pharmaceutiques utilisés dans les opérations d'avortement. C'est qui ressort d'un communiqué émis par la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Tout a commencé suite à des informations parvenues à la brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant du service de wilaya de la police judiciaire, faisant état de l'existence d'une clinique clandestine pratiquant des avortements au niveau d'une habitation sise à la wilaya. Sans perdre de temps les brigadiers de la police judiciaire saisissent le parquet et obtiennent le feu vert pour enclencher les investigations nécessaires et procéder à la fouille du domicile. La perquisition du logement transformé en une clinique clandestine a également permis de récupérer une importante somme d'argent qui s'élève à 63000 DA, issue de cette pratique illégale et punie par la loi. Le communiqué de la sûreté de wilaya a également fait état de la présentation immédiate des éléments de la bande, âgés entre 19 et 38 ans, devant le procureur de la République près le tribunal de Relizane. Tous les objets saièsis et la somme d'argent confirment l'implication des mis en cause dans cette affaire et révèlent que la bande n'était pas à sa première opération d'avortement. Cette assertion se voit confortée aussi par une vidéo publiée par les forces de l'ordre, montrant sept individus menottés, quatre femmes et trois hommes devant la table des objets saisis. Il est vraisemblable que certaines d'entre-elles étaient «des clientes» de ce réseau mafieux. Au-delà du fait que ces pratiques alimentent le marché clandestin, notamment celui de la vente illicite de ce type de médicaments, ayant fait couler beaucoup d'encre, l'avortement se pose comme un sérieux problème de santé publique. Dans cette wilaya d'ailleurs, une femme a failli perdre la vie, en procédant à un avortement, début 2022. L'exploitation d'une information émanant du personnel de l'établissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf du chef-lieu de la wilaya, signalant l'admission d'une jeune fille souffrant d'une hémorragie aiguë, avait suffi aux policiers de mettre hors d'état de nuire un réseau spécialisé dans l'avortement dont elle a été victime. Les investigations avaient permis d'identifier et de démanteler quatre acolytes, dont une femme. Le phénomène ne se limite pas à cette wilaya. Il fait parler de lui, de temps à autre.

Deux réseau d'avortement clandestin ont été démantelés en 2021 à Alger et à Chlef. Des opération qui montrent la détermination des forces de l'ordre à s'attaquer à ce phénomène illégal vis-à-vis de la loi, à la racine et à poursuivre ceux qui exploitent la vulnérabilité des femmes ne voulant pas mener a` terme une grossesse «non désirée»...