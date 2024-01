Après le tribunal d’El Harrach (cour d’Alger), celui d’Hussein – Dey, a reçu l, alors qu’un monde fou envahissait les deux guichets uniques du tribunal de « Brossette », la visite du duo Dounia zed, Lotfi Bou djemââ les jeunes chefs de la cour d’Alger. Pour rappel, l’actuel tribunal d’Hussein – Dey, était, à l’origine, le « palais d’été » du Dey Hussein, alors puissant patron des lieux jusqu’e n 1830, date de son exil forcé vers le pays d’accueil, l’Italie.

Accueillis par les deux responsables de la bâtisse, les deux illustres visiteurs annoncèrent illico – presto que « cette inopinée visite avait un caractère, plutôt fraternel, qu’autre chose. Après une longue visite des deux spacieux guichets uniques, ils ont dû constater amèrement, que ce tribunal qui a l’envergure d’une véritable et immense cour, le manque flagrant de juges d’instruction, de juges du siège, et même, de parquetiers ! Par exemple trois bureaux seulement sont réservés aux (heureusement) peu nombreux juges de différentes sections. La section pénal entre autres, manque visiblement de magistrats, en vue de liquider les nombreux dossiers qui s’amoncellent sur le pupitre de Moussa Guerroumi, procureur de la République, en titre, qui s’échine quotidiennement de sept heurs trente à dix- neuf heures, surtout que les adjoints, ne peuvent produire que ce qu’ils ont dans les tripes ! Pour le siège, le même constat a dû frapper l’imaginaire des « patrons de la cour d’Alger ».

Ils se sont aperçus de la vaillance d’Imène, cette grande magistrate, qui était arrivée de Boudouaou (Cour de Boumer dès) ) armée d’une farouche volonté de bien faire, car là où elle était, c’était du frais gâteau bien cuit, à côté de ce qui l’attendait à Hussein-Dey, à titre d’exemple, ses grands quartiers de Garidi, du plateau des Annassers, de Bossette, d’El Makaria, et autre Gué de Constantine connaît des problèmes « verts » et « pas mûrs » du tout. A propos d’exigüité des lieux, prenons le cas du bureau 14, les greffières qui s’y tuent , chaque jour, appellent une sérieuse observation : il faudrait au plus vite trouver un autre bureau, en vue de libérer les énergies, des secrétaires et greffières qui cachent leurs douleurs.

Oh, ce problème est propre à toutes les juridictions, qui brillent par un légal « envahissement » d’un nombreux public jeune, et impatient, qui ne veut pas connaître, ni entendre parler des mots : «Attendez, svp».

Khemissi Mosbah, le sympathique doyen des juges d’instruction avait une mine pas assez sereine, car il aurait voulu, lui, le juge indépendant, contrairement à un parquetier, qui n’obéit qu’aux instructions, évoquer l’état des lieux trop exigus, et agaçants à la fois. Même les avocats ont le bonheur de recevoir les chefs de cour, dans le « très minuscule bureau » qui fait face aux deux seules salles d’audience du tribunal où un impeccable service d’ordre, permet aux magistrats d’évoluer à l’aise. Bonne journée qui sera, après l’arrivée au «Ruisseau», nous l’espérons, très fructueuse.