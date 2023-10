La décision a été prise par le wali d’Annaba, à l’issue de sa visite d’inspection hier, à la nouvelle-ville où il a rencontré les représentants de la société civile. Ces derniers lui ont soulevé une batterie de préoccupations citoyennes, en rapport avec divers secteurs. Afin de mieux prendre, en charge les problèmes soulevés, le wali d’Annaba a, sur place a instruit madame Bouchachi, wali déléguée de la nouvelle-ville de mettre en place une commission civile pour se charger de l’étude et la prise en charge des préoccupations des citoyens, selon les lois et les réglementations en vigueur. l’organe en question sera composé des différentes institutions publiques en rapport avec les doléances, ainsi que des représentants de quartiers et d’associations, en plus des parties actives. Parmi les prérogatives de cette commission civile, la possibilité de faire appel à des institutions et autres services, selon la nécessité et le besoin. Par ailleurs, la commission se réunit de manière périodique, soit chaque mois pour étudier les préoccupations citoyennes. La création de cette commission citoyenne fait suite aux instructions du président de la république, visant la réactivation du rôle réel des collectivités locales, pour le service citoyen loin de la bureaucratie administrative. Le wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui a, dans une instruction publiée par la cellule de communication, explique que, lors de sa visite d’inspection au nouveau pôle urbain de Draâ Errich, il a constaté la consternation, surtout le profond malaise des populations que, les responsables refusent de les recevoir, même les jours de réception. À fin de mettre un terme à ces comportements dans l’administration locale, Abdelkader Djellaoui veillant à la nécessité de recevoir le citoyen et de l’écouter, il a demandé aux différents responsables, de veiller personnellement à ce que la journée du lundi soit réservée à la réception des citoyens et la prise en charge de leur préoccupations, selon les lois et les réglementation en vigueur. En cas d’imprévue, le vice responsable doit charger les services concernés d’accomplir cette mission, a exigé Djellaoui qui a sommé les concernés de l’application stricte du contenu de l’instruction, tout en insistant sur l’écoute et surtout le bon accueil du citoyen. Les habitants de la nouvelle-ville de Draa Errich ont salué la décision du wali quant à la création de cette commission civile et d’avoir obligé les responsables à les recevoir chaque lundi. Eux qui, pendant des années ont fait l’objet d’une indifférence démesurée, de la part des responsables. L’annonce de la création de cette commission civile a été annoncée, en marge de la visite d’inspection, ce mardi, d’Abdelkader Djellaoui, wali d’Annaba, au nouveau pôle urbain de Draâ Errich. Le commis de l’État a été apostrophé par de nombreux citoyens, qui lui ont soulevé plusieurs préoccupations imprégnées d’un profond malaise.