La Caisse nationale de mutualité agricole (Cnma) a signé, hier, à Alger une convention-cadre de partenariat avec l'Entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques (EPE Spa Dcas), dans l'objectif d'organiser et de développer leur collaboration, a indiqué la Cnma dans un communiqué. Le document a été paraphé au siège de la Cnma à Alger par le DG de la CNMA, Chérif Benhabilès, et le P-DG de l'EPE Spa Dcas, Mustapha Belhanini. Cette convention a pour objet de «définir et de fixer les modalités pratiques de mise en oeuvre d'une collaboration entre les deux parties en vue de promouvoir les cultures agricoles stratégiques à travers des actions de renforcement de la mutualité agricole des Unités agricoles de production (ex: fermes pilotes)», est-il expliqué dans le communiqué. À travers cette convention, «les deux parties s'accordent d'organiser d'une manière durable une collaboration dans le cadre de leurs compétences respectives, leurs intérêts communs et leurs préoccupations mutuelles d'intérêt national en mutualisant leurs potentialités respectives, techniques et matérielles». La Cnma s'engage, par le biais de cette convention, «à assurer aux unités agricoles de production relevant des différentes filiales de l'EPE Spa Dcas une couverture en matière de police d'assurance des parcelles réservées à la production de cultures stratégiques».