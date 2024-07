Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la délinquance, les forces de la Gendarmerie nationale ont, en coordination avec les éléments de la Sûreté de la wilaya, programmé une descente au niveau de plusieurs quartiers enregistrant des résultats probants.

L'opération, qui a eu lieu vendredi dernier jusqu'à une heure tardive, vise à instaurer la quiétude parmi les citoyens.

D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés en la circonstance, aussi bien par la Gendarmerie nationale que par la Sûreté de la wilaya.

Dans un communiqué rendu public, cette opération a touché El-Mansourah, la cité El-Emir-Abdelkader (ex-Faubourg), El-Ziadia, Zouaghi, El-Guamas, Sissaoui, Djebel El-Ouahch, Chaab El-Rassas, El-Ménia, Benchargui, Salah Bey, El-Nakhil et El-Djdour pour ne citer que ces quartiers dont la plupart sont considérés comme des lieux de transactions de drogue et d'affrontements entre gangs.

Selon le communiqué, cette opération a été parfaitement coordonnée entre les deux corps de sécurité avec un plan de prévention qui a permis d'ailleurs le contrôle de 129 véhicules, 257 personnes dont une douzaine a été arrêtée pour différents délits, dont port d'armes blanches et détention de psychotropes dont les véhicules et la marchandise ont fait l'objet de saisie.

Les mis en cause seront traduits devant la justice. L'initiative, qui n'est pas la première et ne sera pas la dernière, s'inscrit dans une stratégie de dissuasion à l'encontre des criminels qui s'adonnent au trafic de drogue qui a pris une ampleur remarquable à Constantine, à l'instar d'ailleurs des autres wilayas. Dans ce contexte, notons que des opérations similaires sont menées à travers le territoire national visant le même objectif, à savoir traquer les noyaux durs de la criminalité sévissant dans cette wilaya, au niveau des lieux connus pour la survenance d'actes répréhensibles à la délinquance, le trafic de drogue, agression et vols en tous genres.

Cette opération, qui entre également dans le cadre de la sécurité des citoyens dans leur vie et la protection de leurs biens, s'inscrit dans la continuité des opérations conjointes des deux corps de sécurité. C'est surtout l'aspect psychologique et persuasif qui devait primer par rapport aux autres objectifs opérationnels. Il y a lieu d'´abord de garantir l'une des conditions les plus élémentaires, à savoir la sécurité des biens et des personnes. Et c'est dans ce sillage assurément que cette opération, mise en oeuvre par la Gendarmerie nationale et la Sûreté nationale, trouve son écho.

Notamment, comme nous pouvons le constater, les cités et quartiers touchés sont passés au peigne fin et où chaque personne suspecte est sommée de se soumettre à la fouille corporelle et à la vérification identitaire.

Les citoyens qui louent ce genre d'initiative sont à chaque fois soulagés.