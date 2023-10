La wilaya de Tizi Ouzou vient de bénéficier d'une enveloppe financière estimées à deux cent quarante-neuf milliards et sept cents millions de centimes (249 700 000= destinés au financement des opérations de réhabilitation des écoles primaires et les structures d'accompagnement. Cette source d'argent qui servira en effet à mettre à niveau les établissements du palier primaire est une véritable bouffée d'oxygène non pas uniquement pour les écoles mais aussi et surtout pour les communes qui ont en charge cette mission qui dépasse de loin leurs capacités. Cette enveloppe budgétaire servira ainsi à offrir aux enfants le cadre idéal pour faire leur cursus scolaire.

En fait, cette somme d'argent importante tombe à point nommé car beaucoup d'écoles sont dans un état difficile. Les communes trouveront ainsi un appui considérable car la charge dépasse les moyens disponibles. Dans la majorité des collectivités locales, surtout les communes rurales qui sont des plus pauvres, les travaux ne sont pas effectués faute de moyens financiers. Ce qui contraint les enfants à étudier sans chauffage en hiver, voire même sans chaises dans les classes. Cette situation qui a d'ailleurs été, à maintes reprises, décriée par les présidents d'APC, a contraint des parents d'élèves à se constituer en collectifs, en dehors des associations, pour prendre en charge les coûts de certaines petites opérations. Dans certains établissements, les parents d'élèves ont cotisé pour l'acquisition des tableaux, des lampes, voire dans certains cas des équipements pour les sanitaires tels que les robinets.

Par ailleurs, rappelons que l'arrivée de cette enveloppe budgétaire n'est pas la première mesure prise par les pouvoirs publics dans l'optique d'aider les communes à prendre en charge les écoles primaires. Il y a une année, les pouvoirs publics ont doté de nombreuses communes de bus scolaires dans les zones rurales ou les zones d'ombre. Cette mesure qui a grandement soulagé les enfants a été suivie d'une autre décision non moins importante. Ces mêmes communes ont été accompagnées financièrement pour signer des conventions avec des transporteurs privés pour renforcer la flotte de bus déjà sur le terrain. Dans certaines communes, cette mesure a totalement réglé le problème du transport scolaire qui a, durant de longues années, éreinté les enfants et leurs parents.

Il faut également signaler que les élus ont fait un travail admirable sur le plan social en faveur des parents. Ces dernières années, les enfants du cycle primaire ont reçu gratuitement les trousseaux scolaires. Ce qui a grandement soulagé les bourses des parents. Pour rappel, l'opération de distribution gratuite des trousseaux scolaires a été initiée dans la commune de Makouda et Boudjima avant de faire tache d'huile. Cette année, l'opération a été prise en charge directement par les moyens de l'APW qui a mobilisé plus de 15 milliards de centimes pour ces achats. La décision a soulagé les parents qui ont surtout de nombreux enfants scolarisés. Enfin, cette dernière enveloppe financière pourrait aussi aider à améliorer la qualité de la nourriture et du service prodigué au niveau des cantines.