Cinq morts et huit blessés, tel est le bilan macabre d’un accident de la circulation, survenu dans la nuit de samedi à dimanche derniers, à Larbatache, dans la wilaya de Boumerdès. Cinq personnes, d’une même famille ont péri et huit autres ont été blessées dans ce sinistre qui a eu pour théâtre l’axe de l’autoroute Est-Ouest au niveau de la commune de Larbatache, à l’ouest de Boumerdès, tel qu’indiqué par la Protection civile. Le chargé de communication auprès de ce corps constitué, le lieutenant Hocine Bouchachia, a souligné que l’accident s’est produit, samedi soir, vers 20h au niveau de l’autoroute Est-Ouest à hauteur du lieudit « Djeraïdia » dans la commune de Larbatache, sur le couloir de l’autoroute en direction d’Alger. La même source a précisé que l’accident s’est produit suite à une collision entre un autobus assurant le transport entre Jijel et Alger et un véhicule touristique ainsi qu’un camion. Cet accident aura causé la mort de cinq personnes d’une même famille et fait huit blessés, à différents degrés de gravité. Cet accident est loin d’être un fait isolé. Il est à inscrire sur la longue liste macabre alimentée par les collisions, dérapages et autres carambolages enregistrés sur l’axe de l’autoroute Est-Ouest, notamment dans son côté est, où, des lieuxdits se sont littéralement transformés en vrais coupe-gorges. Ainsi et à quelques encablures seulement de la capitale, deux endroits passent pour être particulièrement dangereux au vu de leur triste palmarès, à savoir celui de Larbatache dans la wilaya de Boumerdès et celui de Djebahia, dans la wilaya de Bouira. Ils sont tous deux désignés par les automobilistes de descentes de la mort, au vu de leur dangerosité, notamment de nuit et par temps de pluie…Certes, l’excès de vitesse et l’imprudence de quelques automobilistes constituent souvent des facteurs aggravants, voire des facteurs causaux. Les accidents meurtriers se succèdent au niveau de ces passages à un rythme inquiétant, notamment sur la descente menant vers Alger, entre le deuxième tunnel de Bouzegza et la station de péage de Larbatache qui est encore en chantier. De nombreux automobilistes et leurs passagers y ont laissé leur vie. D’autres ont été blessés. Même topo à hauteur de la descente à forte déclivité de Djebahia, mais qui voit, fort heureusement, une accalmie en accidentologie, à l’issue de sa réfection et de l’amélioration de son balisage. Il faut dire que l’été caniculaire de 2023 aura participé à la dégradation de la qualité de l’asphalte à plusieurs endroits de l’axe autoroutier, emprunté également par de nombreux poids lourds qui creusent de vrais sillons sur l’asphalte rendant ainsi la route impraticable pour les usagers. Toutefois ces déformations auxquelles remédient rapidement et régulièrement les services et autres entreprises spécialisées, deviennent la hantise des automobilistes, contraint le plus souvent à composer avec les camions et autres engins de gros gabarit. Pour nombre d’entre eux, conduire de nuit, et dans des conditions difficiles, devient un vrai supplice.