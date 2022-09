Un groupe d'enfants autistes bénéficie d'un programme de camps d'été initié par plusieurs secteurs concernés par la prise en charge psychopédagogique et l'accompagnement de cette catégorie de malades.

Dans une déclaration à la presse, le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, Farid Bouzid, précise que la tutelle lance cette initiative, en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale, celui de la Santé et le département du Tourisme, outre l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance l'Onppe, et des associations activant dans le domaine.

Le programme de ces camps d'été comprend diverses activités et des jeux d'enfants, ajoute le même responsable, faisant savoir que des initiatives similaires seront organisées en faveur des enfants aux besoins spécifiques. Et d'ajouter que ces enfants étaient accompagnés de psychologues et de spécialistes des secteurs de la santé et de la solidarité nationale, dans l'objectif de leur garantir une prise en charge de qualité. L'on indique, par ailleurs, que le complexe des Sables d'or de Zéralda, à Alger, a organisé au profit de ces enfants autistes, en coordination avec les secteurs concernés, une sortie à la plage, avec au programme différentes activités et jeux.. Ce type d'initiative vise, certes, à renforcer l'intégrations de ces enfants dans la société, néanmoins, cette parenthèse estivale suffit-elle à faire oublier le quotidien difficile que vivent les enfants autistes dans notre société?

La question mérite d'être posée, surtout que la rentrée scolaire est à nos portes. Qu'on ne le se cache pas, la société algérienne, et donc les parents algériens, font de plus en plus face à l'autisme. Leur combat face à cette maladie est émaillé de souffrances surtout qu'ils butent sur le manque de professionnels et de structures pouvant prendre en charge, de manière convenable, leur progéniture.

Nombreux sont d'ailleurs les bénévoles qui activent dans des associations spécialisées dans l'accompagnement des autistes, à appeler à renforcer, par de nouvelles structures, les centres d'accueil existants, pour ces patients.

Une requête qui se justifie, d'autant que dans les milieux ruraux, où survivent des préjugés par rapport à l'autisme, nombreuses sont les familles qui préfèrent taire le trouble dont sont victimes leurs enfants, ce qui rend «difficile» l'établissement des statistiques au sujet du nombre d'enfants autistes dans certaines régions du territoire national, explique-t-on.

Néanmoins l'espoir en des lendemains qui chantent pour les enfants autistes et leurs parents est permis, notamment avec l'émergence de centres spécialisés, comme c'est le cas à Aïn Bessem, dans la wilaya de Bouira, où une équipe psychopédagogique travaille à améliorer le sort de ces enfants.

«Dans ce centre, l'on apprend la sociabilité aux jeunes autistes. L'autisme se manifeste à des degrés divers et il y a des enfants qui s'améliorent. Ils apprennent les premiers gestes et comment articuler les mots». explique le docteur Ouahiba Benalia, qui ajoute que la tendance est à l'encouragement.

Cette clinicienne évoque des centres spéciaux dans d'autres wilayas et des écoles sans internat, car, selon elle, «il n'est pas possible de garder un enfant autiste au-delà de 17h.» «Ces enfants apprennent beaucoup de choses, jusqu'à l'âge de deux ou trois ans.

Hélas, certains parents veulent carrément se débarrasser de leurs enfants», déplore- t-elle. «L'État, qui désigne une équipe d'enseignants spécialisés, permet à ces enfants, et grâce à un apprentissage adapté, à poursuivre une scolarité normale».

Notons que le Plan d'action du gouvernement, issu du programme du président de la République et de ses 54 engagements, vise à réaliser le développement de l'homme et à renforcer le capital humain, à travers l'amélioration des conditions de vie des citoyens, tout en veillant à garantir une politique sociale juste et équitable, où la prise en charge des élèves aux besoins spécifiques a toute son importance.