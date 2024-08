La saison estivale démarre enfin, dans la wilaya de Tipaza, après un début d’été des plus timides. Généralement dès la mi-juin, la wilaya connaît le grand rush des estivants, et une affluence continue des visiteurs de l’ensemble du territoire national. Ce n’est pas le cas cette année.

Les plages et les sites de détente, sont restés peu fréquentés jusqu’ à la fin du mois de juillet. Il faut dire que l’attente des résultats des examens de fin d’année, et les effets d’une météo capricieuse, ont fini par dissuader les estivants, les plus aguerris ; «d’habitude les mois de juin et de juillet, nous profitons régulièrement de la mer. Cette année cela n’a pas été possible. Nous attendons les grandes chaleurs pour pouvoir nous installer à Tipaza, comme chaque année » nous dit , ce père de famille, habitué de louer un appartement dans la wilaya pour les vacances. Même constat au niveau des complexes et des plages privées, ou, en dehors des week-ends, les parasols, les transats, et les activités marines, sont restés en quête d’une clientèle plus dense. Ce qui a pu satisfaire les plans de sortie de certains estivants. Sur l’une des plages les plus fréquentées de la côte tipazienne, en l’occurrence, celle du Chenoua , un jeune couple , nous confie « on préfère profiter de ces instants de calme et de quiétude , avant le grand rush du mois de juillet. Nous n’avons eu aucun mal à trouver notre coin de paradis, sans le stress des embouteillages, et des interminables attentes pour accéder aux plages ».

Un rush qui s’est fait attendre jusqu’ à la fin du mois de juillet, mettant sous pression, les commerçants, les restaurateurs, et les métiers de l’été « ce n’est qu’à partir de cette semaine, que nous commençons à remplir un peu notre salle. Nous vivons une situation inédite, et ce malgré les efforts que nous avons consentis pour nous préparer au mieux, tant sur les prix, que sur l’ animation », nous révèle ce gérant de restaurant situé sur la route qui sépare le chef-lieu de la wilaya de Chenoua plage. Une situation qui demeure palpable dans la ville de Tipaza, en dépit d’une nette augmentation du volume des visiteurs et des estivants « généralement dès le début du mois de juillet, la ville est en effervescence. Entre la grande place, le port, et la sortie de la ville, les restaurants et les salons de glace sont littéralement assaillis par un monde fou. C’est vrai que ça commence à s’animer, mais ce n’est pas le rythme des années précédentes», explique un vieux commerçant du port.

Certains estivants expliquent cette situation par la cherté des tarifs d’hébergement et de restauration, qui font l’objet d’une comparaison imparable avec la Tunisie « les prix sont plus qu’attractifs. Certains clubs et hôtels proposent des séjours qui commencent à partir de 6000 DA la nuitée, avec petit-déjeuner. Sans parler des activités, des commodités et du service. Le calcul est vite fait. Je pense que beaucoup d’Algériens ont opté pour la Tunisie », nous explique ce fonctionnaire sur le point de sortir en congé annuel. Cela étant, Tipaza demeure une destination qui offre de multiples formules pour programmer un séjour de farniente et de détente. De la commune de Douaouda marine, a celle de Damons à l’ouest de la wilaya, les 53 plages autorisées à la baignade, offrent un florilège de sites, où les gens continuent d’affiner leurs formules pour faire du mois d’août le pic de la saison estivale « nous espérons une plus grande influence les prochains jours. Nous sommes prêts à offrir aux estivants des conditions optimales pour leur séjour avec des tarifs concurrentiels », nous confie le gérant de la plage « madame Romaine » située à l’entrée de la commune de Hadjrete Ennous.