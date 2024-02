Dans le cadre du renforcement des liens entre les chefs de tribunaux-cour d’Alger, Dounia zed Guellati, et Lotfi Boujemàa, la présidente de la cour, et le procureur général près la cour d’Alger, continuent de visiter ces juridictions, dans l’intérêt de tous. C’est ainsi que le tribunal de Dar El Beida, fit l’objet d’un petit saut par les deux jeunes et décidés responsables qui ont commencé leur travail il y a de cela, presque six mois. C’est pourquoi ces visites effectuées précisément à la veille du mois sacré de Ramhdhan 1445, visent un but précis : montrer aux justiciables que les magistrats, greffiers, huissiers, notaires et surtout les avocats, principal partenaire objectif de la magistrature, bossent sans rechigner même durant la pénible période de jeûne !

À Dar El Beida, le duo de chefs de cour a été ébloui par l’organisation locale de cette juridiction appelée à être promue au rang d’une cour qu’on appellerait « cour de l’Est d’Alger). Cela est faisable, car, à l’instar des grandes cours du pays, Dar El Beïda a l’envergure physique, et architecturale d’une juridiction capable de fonctionner mieux qu’une cour de l’intérieur du pays. Sa structure a fait que dans la même bâtisse, on rencontre des magistrats à la cour, qui ne s’occupent que du tribunal criminel 1ère instance, alors que l’appel se tient à la cour du « Ruisseau-Kouba ». Le personnel qui était descendu d’El Harrach, a des capacités a-u dessus de la moyenne et, malgré le nombre insuffisant de magistrats et de greffiers, pour un meilleur fonctionnement, peut apporter un plus, tous les jours qu’Allah créé. Les magistrats, notamment, chargés des sections civiles, sont des docteurs en droit, confirmés, et sûrs de leurs compétences avérées. Le guichet unique est cité en exemple. Tous les documents demandés sont délivrés le matin même, ca qui fait gagner aux citoyens, et aux greffiers un précieux temps. La réception du public, notamment les personnes étranglées par le temps, est quasi- quotidienne. Les vastes et propres salles d’audiences, accueillent les citoyens convenablement. Le service d’ordre est si efficace, qu’on entendrait les quelques mouches qui osent s’aventurer dans ce bloc de béton, voler ! Constamment de passage, dans les étages, le président du tribunal et son collègue, le procureur de la république, veillent à la « petite » et à la « grande ». Elies Benmicia, le président, et Rostoum Mansouri, le procureur ont déjà occupé de plus importants postes avant Dar El Beida, et donc, savent à quoi s’en tenir. La haute qualité de l’accueil, est saluée par tous les visiteurs ! Lors de leur visite « amicale », les deux chefs de la cour de la capitale, n’avaient rien à ajouter.