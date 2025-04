Le valeureux et regrette Me Mahmoud khellilli, le celebre defenseur des droits de l’homme des annees de plomb, defendait un jour un juge victime d’un delit provoqué, devant la terrible Latifa kessenti, la presidente de chambre de la ville «des Rroses». L’avocat s’approcha du pupitre des magistrats et jurés et pria les membres du tribunal criminel de bien suivre les questions prejudicielles qui vont suivre.

Kessenti dit, en guise de paravent a l’avocat qu’elle connaissait tres, tres bien : «Une, le tribunal criminel est toute ouie ! Allez – y donc ! ». La malheureuse juge connaissait bien les sorties du defenseur ; et pourtant, elle n’avait aucune idee de ce que pouvait pondre le vieux conseil dans un tout petit instant. follow – me ! Me khellilli respira un bon coup et lança : «Je veux demander, au nom de mon client, ici, devant toute l’ honorable assistance, la presence souhaitee aux debats, non seulement, du procureur general pres la cour de Blida, du colonel du DRS et du president… Liamine Zeroual. Leur presence est vitale pour l’acquittement de l’accusé !» .La juge kessenti accusa le coup, fut mine de tout transcrire, leva la tête, histoire de montrer a l’ assistance et declara tout haut, comme si elle voulait rappeler a l’ avocat qu’ elle avait tout suivi et prete au combat avec cet «ogre» de Me khellilli.

- «-Est-ce – tout me ? Vvos demandes seront jointes au dossier.» lança, rapidement, la vivifiante magistrate, vite interrompue par le defenseur...

—Mais, Mme la presidente, jj’aurai voulu que vous me repondiez sur le champ, car, en cas de report, j’aurai demande respectueusement la liberte provisoire pur mon mandant, en attendant la tenue du proces.

— cc’est cela, Me, nous allons convoquer la moitie du gouvernement pour faire la lumiere sur un préesume magistrat pris en flagrant delit de corruption par le procureur general en personne !» clama la juge, decontractee comme jamais elle n’aura ete.

— le contraire mm’aurait etonné !» s’exclama, le visage serein et le sourire en coin, le vieux defenseur plutot amuse que contrarie. le defenseur allait sourire, et même rire longtemps apres le verdict (trois ans d’emprisonnement ferme, pour corruption avérée.).

Quelques annees apres la disparition prematureée de Me Mahmoud khellilli, le secteur À avançcait à pas de geant, permettant aux magistrats d’aujourd’hui d’avoir ce que les aînés n’ont jamais eu.