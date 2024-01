Un riche et agréable programme culturel et artistique se poursuit actuellement à travers la wilaya de Tizi Ouzou qui célèbre, à l’instar de toute l’Algérie, l’avènement du Nouvel An amazigh. Lancé depuis jeudi en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, Yennayer brille de toute sa lumière tout d’abord au sein des familles, puis sur la place publique et dans toutes les institutions. Des expositions, des galas artistiques et diverses activités sont organisées depuis ce jeudi au niveau de tous les organismes culturels dont, notamment la Maison de la culture Mouloud Mammeri, le théâtre régional Kateb Yacine, la cinémathèque, ainsi que le théâtre de plein air, Abdellah Mohya. Au niveau des communes, ce sont les associations culturelles qui prennent le relais par des manifestations d’une beauté sans égale. En effet, lors de la première journée, l’ouverture s’est faite avec beaucoup de faste en présence de nombreux représentants de l’État, dont la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kaouthar Krikou qui a mis l’accent sur l’importance de cette date ainsi que le wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi qui a insisté, lui également, sur la nécessaire préservation de cette richesse nationale ancestrale. La Maison de la culture, Mouloud Mammeri, qui a abrité la cérémonie d’ouverture est jusqu’à présent le théâtre de plusieurs manifestations très intéressantes et aussi belles les unes que les autres. Des expositions et des conférences sur diverses thématiques liées à Yennayer dans la société algérienne se poursuivront tout le long de la semaine. À travers les communes et les villages, c’est le mouvement associatif qui prend le relais avec des activités hautes en couleur. Des manifestations ont lieu jusqu’à aujourd’hui, à travers les villages de la wilaya qui tiennent à marquer cette date par une célébration à la hauteur de l’évènement très enraciné dans la tradition nationale, voire même nord-africaine. Aussi, l’une de ces activités innovantes est incontestablement le grand carnaval Ayred qui se tient, aujourd’hui, au chef-lieu de la commune de Makouda. Fruit de la collaboration de plusieurs associations et d’autres bonnes volontés, l’évènement se décline, en effet, en plusieurs expositions d’objets traditionnels comme la robe kabyle.

Pour la circonstance, ce grand carnaval se tient, aujourd’hui, au niveau du chef-lieu de cette commune située sur le versant nord de la wilaya. En préparation depuis quelques jours, le carnaval composé de dizaines de personnes sillonnera la rue principale de la ville avant de se terminer au niveau du centre-ville pour donner lieu à un grand banquet de couscous comme il a été fait l’année passée. Ce carnaval consiste en effet à habiller les personnes de divers tenues et masques. Les mêmes personnes sillonnent par la suite la ruelle donnant lieu à un festival de couleurs et décors créatifs d’univers imaginaires. La manifestation reprend un usage ancestral en vigueur depuis des siècles dans diverses régions d’Algérie mais qui se dirige, hélas, vers la disparition si l’initiative des citoyens de Makouda n’est pas suivie par d’autres. Enfin, il y a lieu de mettre en exergue le fait que Yennayer est une fête ancestrale, largement enracinée dans la tradition à travers tout le territoire national. Yennayer est encore l’une des rares occasions qui réunissent encore tous les membres de la famille algérienne. D’où son importance dans la cohésion de la famille algérienne en ces temps des nouvelles technologies qui induisent l’effritement de la cellule familiale. Pendant la nuit d’Imensi N’Yennayer, pas de place pour les téléphones portables dans les mains de chaque membre de la famille. Le temps est, le long du dîner, au partage. Le temps est à la communion familiale autour d’un couscous à la viande de coq fermier, de préférence. Une communion qui augure d’une année pleine de bonnes choses.