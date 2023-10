La sélection algérienne de boxe, avec 12 médailles (2 or, 4 argent et 6 en bronze), a terminé à la deuxième place des championnats arabes juniors qui ont pris fin, samedi dernier, au Complexe olympique

d'Al-Maadi au Caire (Egypte). Les deux médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre d'Amir Boulmerka (86 kg) et Abderrahim Magtaâ (+92 kg) qui ont dominé respectivement les Egyptiens Mohamed Abdel-Hady Abdelsa et Mohamed Hassen Farag. La sélection algérienne a également décroché quatre médailles d'argent: Brahimi Akrouf (54 kg), Rahmani Fadl-Errahmane (57kg), Rabah Akram Lyès (80 kg) et Mohamed Oussama Arbia (92 kg). Les six médailles de bronze ont été remportées par Mohamed Abbas (48 kg), Islam Dehlal (67 kg), Yahia Bouchakour (60 kg), Abderrahim Kechroud (71 kg), Abdou Mustapha (75 kg) et Hammam Oussama (63.5 kg). La première place par équipes est revenue à l'Egypte, pays organisateur, avec un total de 11 médailles (7 or, 3 argent et 1 bronze). L'Algérie a pris part au rendez-vous arabe d'Egypte avec une sélection composée de treize pugilistes dont la moyenne d'â ge ne dépasse pas les 18 ans. Outre l'Algérie, onze autres pays ont pris part à cette compétition, à savoir: la Libye (8 boxeurs), la Tunisie (10), la Syrie (1), le Koweït (4), le Yémen (4), le Qatar (2), le Liban (6), l'Egypte (13), l'Arabie saoudite (8), et le Maroc (11). La Palestine qui devait prendre part à cette compétition avec neuf boxeurs s'est retirée à la dernière minute en raison de la situation à Ghaza, selon les organisateurs.