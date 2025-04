Seize équipes, représentant les différents commandements des forces, les Régions militaires et les grandes unités militaires, prennent part au championnat national militaire de lutte associée qui a débuté, lundi, à la salle omnisports Mustapha- Zitouni, à Tindouf-Lotfi.

Pas moins de 157 athlètes, dont 96 en lutte libre et 61 en lutte gréco-romaine, se mesureront dans cette compétition nationale militaire officiée par des arbitres de la Fédération algérienne de lutte (FAL), a indiqué le chef de service régional des sports militaires à la 3e Région militaire de Béchar, le lieutenant-colonel Tahar Kerrache.

Dans son allocution d’ouverture au nom du commandant de la 3e RM, le commandant du secteur opérationnel sud de Tindouf, le général-major Kamel Meradji, a souligné, devant une assistance composée d’officiers et cadres de l’ANP et des autorités locales, l’importance que revêtent les sports militaires dans la parfaite préparation du combattant, de la formation physique et psychologique du militaire.

Il a indiqué que l’institution militaire se focalise sur la généralisation de la pratique sportive chez les éléments de l’ANP, dont la lutte associée qui contribue à la formation physique et psychologique du militaire, lui permettant de surmonter les difficultés et de développer ses capacités d'endurance. Devant s'étaler sur quatre jours, ce championnat national militaire de lutte associée sera clôturé par une cérémonie de remise de prix aux vainqueurs.