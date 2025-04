L’Algérie abritera la coupe d’Afrique « Open » de triathlon «Elite» (hommes et dames) au village touristique CET à Tipaza, le 10 mai prochain, avec la participation annoncée de 21 pays dont l’Algérie, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de triathlon (FATri).

«L’accueil des délégations est programmé pour les 6, 7 et 8 mai, la familiarisation des athlètes avec le parcours de la compétition, ainsi que la réunion technique de la compétition auront lieu le 9 mai, alors que la compétition se déroulera le samedi 10 mai, avec la participation attendue de 21 pays», a indiqué à l’APS, le directeur du Comité d’organisation, Brahim Asloum.

Pour ce rendez-vous, le staff technique national a sélectionné quatre athlètes d’élite (hommes), et deux dames qui vont concourir aux côtés des représentants des autres pays annoncés.

Un total de 85 athlètes (58 élites hommes et 27 élites dames) sont annoncés pour la compétition, représentant des pays de différents continents.

Outre l’Algérie (4 hommes et 2 dames), la compétition marquera la participation de la Libye (2 hommes), Tunisie (5 hommes), de l’Allemagne (5 hommes/5 dames), Australie (1 homme), Autriche (8 hommes/2 dames), Croatie (2 hommes), Belgique (2 hommes), République tchèque (2 hommes), Estonie (3 hommes/2 dames), France (3 hommes), Hongrie (1 homme), Italie (6 hommes/3 dames), Luxembourg (1 homme), Pays-Bas (2 hommes), Pologne (2 hommes), Russie (3 hommes/1 dame), Serbie (1 dame), Suisse (2 hommes/3 dames), Singapour et Turquie (2 hommes).

«Pour l’instant, ce sont 85 participants qui se sont inscrits pour l’évènement, en attendant peut-être d’autres, car la plate-forme d’inscription est toujours ouverte et il se pourrait que d’autres pays se mêlent à la fête», a souligné pour sa part, le secrétaire général de la fédération, Karim Tamimount.

Selon le comité d’organisation, les préparatifs vont bon train, en collaboration avec ses différents partenaires dont la direction de la jeunesse de Tipaza. Les différentes commissions mettent les bouchées doubles afin d’être fin prêtes, le jour J , et réunir les meilleures conditions pour le bon séjour des hôtes de l’Algérie et réussir l’évènement.

«À ma connaissance, c’est la première fois qu’il y aura autant de pays présents et d’athlètes participant à une coupe d’Afrique ‘’ Open’’ de triathlon, à travers ses différentes éditions», a fait remarquer le SG, tout en regrettant le nombre inférieur à la normale des pays africains présents.

Le comité d’organisation a retenu le site Cet de Tipaza pour l’hébergement des délégations et le déroulement des épreuves de la coupe d’Afrique de triathlon, une discipline qui consiste à enchaîner dans l’ordre trois activités sportives: natation sur une distance de 750 mètres, cyclisme sur un parcours de 20km et une course à pied de 5 km.

Pour la participation algérienne à ces joutes, la direction technique nationale de la Fédération algérienne de triathlon (FATri) a retenu six athlètes (4 hommes et deux dames) pour représenter l’Algérie. Il s’agit d’Oussama Berrouane Hellal (champion d’Algérie et dans le Top 15 sur le plan africain), le jeune espoir Mohamed Sami Agab (20 ans) du club de Mont-Riant (Alger), Ouail Aïni et Adel Rabir pour les messieurs, et Imene Maldji et Achouak Terki chez les dames, qui bénéficieront d’un stage précompétitif avant la compétition, où les athlètes tenteront de récolter des points à même d’améliorer leur classement de la world triathlon.

Outre cet objectif, les athlètes algériens auront, aussi, une idée sur leurs aptitudes dans une compétition à caractère officiel, après une bonne participation à la dernière coupe d’Afrique-2024 de triathlon qui s’est déroulée à Charm-Cheikh (Égypte).

Lors de l’édition égyptienne, les athlètes algériens avaient pris des places honorables, pour une compétition qui était inscrite au programme de leur préparation aux Jeux africains qui se sont déroulés la même année à Accra au Ghana.

Il est à rappeler que lors de l’édition de l’année 2022 de la coupe d’Afrique de triathlon, tenue en Tunisie, l’Algérie s’était distinguée par de bons résultats, notamment de la jeune Imene Meldji, médaillée de bronze, tout comme ses coéquipiers Oussama Hellal Berrouane, Kahina Mebarki et Yanis Fo qui ont fait bonne figure.

Depuis sa création en 2020, la FATri a décelé un potentiel non négligeable chez les pratiquants du triathlon, ce qui a encouragé ses techniciens à développer davantage cette discipline dans le pays et à aller de l’avant.