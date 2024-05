La sélection algérienne de judo, composé de cinq athlètes (4 messieurs, 1 dame) a rallié vendredi matin Abu Dhabi aux Emirats arabes unis pour prendre part aux Championnats du monde individuels prévus du 19 au 23 mai avec la participation de 669 judokas représentant 109 pays. Pour ce rendez-vous mondial, la direction technique nationale a retenu cinq athlètes, Kais Moudeter (-66 kg), Dris Messaoud (-73 kg), Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) et Mohamed El Mahdi Lili (+100 kg) chez les messieurs, ainsi que Belkadi Amina (-63 kg) chez les dames. Selon les organisateurs, 669 judokas (354 messieurs et 315 dames), représentant 109 pays ont confirmé leur participation à cette compétition, susceptible d'offrir pas moins de 2000 points aux vainqueurs dans les différentes catégories de poids. Au dernier ranking olympique de la Fédération internationale de judo (IJF), publié le 7 mai dernier, Amina Belkadi (-63 kg), médaillée de bronze au Grand Prix de Douchanbé (Tadjikistan), s'est hissée à la 18e place du classement, assurant provisoirement sa qualification aux JO de Paris 2024, tout comme son compatriote Dris Messaoud (-73 kg) qui a pourtant perdu une place et occupe la 15e position. Le troisième judoka algérien concerné par la course à la qualification olympique dans la catégorie (-100 kg), Yasser Bouamar recule de deux places et se positionne au 40e rang avec 1310 pts. Un total de points qui lui permet d'intégrer le quota de qualification continental. En revanche, Mohamed El Mahdi Lili (+100 kg) qui est logé à la 41e place de la nouvelle édition du classement olympique n'est pas dans le quota de qualification continental et devra faire plus lors des prochaines compétitions pour espérer décrocher le précieux sésame. La période de qualification aux Jeux olympiques de Paris s'étalera jusqu'en juin 2024.