Le 20e Grand Prix international « Didouche Mourad» de cyclisme, dont le coup d'envoi a été donné mardi à Constantine, met en lice 94 coureurs représentant différentes équipes algériennes et l'équipe de Tunisie.

Le départ de la première étape de cette épreuve, une course contre-la-montre sur un circuit fermé de 14 km entre la RN 03 et l'autoroute Est-Ouest, a été lancé par un temps idéal, donnant lieu à une rude concurrence entre les cyclistes.

Les cyclistes engagés ont été rapidement confrontés à des tronçons de route accidentés, comprenant plusieurs côtes, les obligeant à fournir un effort physique intense qui sollicite autant les muscles que les qualités d'endurance.

Le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Kheïreddine Barbari, a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que «le Grand Prix ‘' Didouche Mourad ‘', qui constitue la première étape de la coupe d'Algérie, réunit également l'équipe de Tunisie. La sélection libyenne s'est désistée en raison de contraintes liées à la programmation».

Le Grand Prix de Constantine est «le prolongement du programme préparatoire de l'Équipe nationale de cyclisme en prévision des prochains Jeux olympiques», a encore précisé le président de la FAC.

La compétition se poursuivra jusqu'à vendredi

Organisée par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Constantine et la ligue constantinoise de cyclisme, en coordination avec la Fédération algérienne (FAC), la compétition se poursuivra jusqu'à vendredi prochain, et verra l'organisation de deux épreuves sur route, la première entre la commune de Didouche Mourad et la wilaya de Skikda, et la seconde entre les wilayas de Constantine et Mila, la course dite du Grand Prix devant clôturer cette compétition qui promet d'être âprement disputée.

Les coureurs Nadjib Assal (Fédération algérienne de cyclisme) et Abdelhamid Cherhabil (El Kantara, Biskra) se sont illustrés, mardi à Constantine, en remportant le «challenge contre- la- montre» du Grand Prix «Didouche Mourad» de cyclisme, respectivement dans les catégories senior et junior.

Assal et Cherhabil vainqueurs du contre- la- montre

Chez les seniors Nadjib Assal a été crédité d'un chrono de 20' et 26'', suivi d'Oussama Chablaoui (Ghardaïa Club) et de Maher Habouria (Tunisie), tandis qu'en juniors, la première place est revenue à Abdelhamid Cherhabil, du club d'El Kantara (Biskra) qui a bouclé le circuit sur route en 21' et 46'', devançant de quelques secondes Amine Hamzaoui (Birtouta, Alger) et Ali Bouasla (Collo, Skikda). Dans une déclaration à l'APS, en marge de cette compétition, le président de la ligue constantinoise de cyclisme, Yacine Lafala, a souligné que «toutes les conditions d'organisation nécessaires étaient réunies, notamment en matière d'accueil, d'hébergement et de restauration et ce, de l'avis même des participants».