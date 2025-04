Le président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Abdelkader Abbas, a pris part samedi soir, par visioconférence, à la réunion de la world boxing, nouvelle organisation internationale de la boxe, a appris l’APS auprès de l’instance fédérale.

La réunion a été dirigée par le président de l’organisation, le Néerlandais Boris van der Vorst, et a enregistré la participation du président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Abdelkader Abbas, accompagné de son adjoint, Hocine Ouchrif, et des présidents des fédérations africaines, membres de l’organisation mondiale, a-t-on ajouté.

Plusieurs points ont été abordés au cours de cette réunion, notamment la mise en place d’un comité chargé de préparer la congrès constituant de la Confédération africaine, ainsi que l’élaboration de son statut fondamental, a précisé la même source. Lancée en avril 2023, la world boxing a pour mission de maintenir la boxe au programme sportif des Jeux olympiques (JO-2028) de Los Angeles, chose qui a été approuvée par le Comité international olympique (CIO), lors de sa 144e session tenue à Costa Navarino, en Grèce. Elle organisé sa première réunion officielle avec le CIO en mai 2024, et le 25 février 2025, elle a été reconnue provisoirement par le CIO comme Fédération internationale au sein du mouvement olympique, régissant la boxe au niveau mondial.

Pour rappel, la Fédération algérienne de boxe (FAB) avait rejoint la world boxing le 24 septembre 2024.