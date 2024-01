À la veille du match important des Verts face au Burkina Faso, prévu aujourd'hui, au Stade de la Paix à Bouaké (15h00, (heure algérienne)), comptant pour la 2e journée (Gr. D) de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier- 11 février), le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) Abderrahmane Hammad, a adressé un message de soutien à l'équipe nationale de football. « Abderrahmane Hammad, ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu à exprimer, au nom du peuple algérien et du gouvernement, son soutien aux joueurs et aux différents staffs pour tous les efforts qu'ils accomplissent afin de donner de la joie et du bonheur aux Algériens.» Leur a-t-il tweeté et d'ajouter: «Je vous remercie d'avance pour votre accomplissement et que Dieu vous donne la réussite», postera Abderrahmane Hammad, avant de conclure son message avec: «1, 2, 3 viva l'Algérie». C'est ce qui a été aussi indiqué sur le site officiel de la Fédération algérienne (FAF) jeudi soir dans un communiqué. «À leur tour, les joueurs et les membres des différents staffs ont tenu à remercier Monsieur le ministre pour ce message chaleureux et le soutien indéfectible, et promettent de tout faire pour relever les prochains défis dans cette compétition continentale», conclut le communiqué de la FAF.