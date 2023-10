La triste nouvelle est tombée comme un couperet. Jeudi dernier, un des nôtres a été rappelé par son Créateur. Mohamed Benhamla, un homme de coeur et de talent, chef de la Rubrique sportive, s'est éteint prématurément à l'âge de 37 ans. Surnommé affectueusement «Moh le sportif», il laisse derrière lui un héritage indélébile dans le monde du journalisme sportif. Mohamed Benhamla était bien plus qu'un simple journaliste. Il était un véritable passionné du sport, avec une prédilection particulière pour le football. Dès sa jeunesse, alors que la plupart de ses pairs cherchaient encore leur voie, il avait déjà tracé la sienne. Sa plume incisive et son éloquence remarquable faisaient de lui un véritable talent dans le professionnalisme. Son parcours professionnel a été marqué par sa contribution à divers quotidiens nationaux, dont Info Soir, l'Authentique, et le quotidien sportif Planète Sport.

Chacune de ses publications emmenait les lecteurs à travers les stades du pays, capturant l'essence et l'émotion du sport d'une manière unique. Même face à l'adversité, Mohamed Benhamla ne s'est jamais départi de sa passion. Malgré les difficultés causées par sa maladie, qui l'avait presque entièrement paralysé, il était déterminé à continuer à exercer son métier.

Depuis chez lui, il gérait avec brio les quatre pages sportives tout en rédigeant des articles de fond et des analyses de grande qualité, presque quotidiennement. Ses contributions étaient un exemple de ténacité et de dévouement à sa vocation. Ses amis et collègues ont témoigné de sa combativité jusqu'à la fin. Même lorsque la mort se profilait, il refusait de s'éloigner de sa passion. Le dernier message qu'il a échangé avec moi était pour annoncer son absence jusqu'à vendredi dernier (hier), sans se douter que ce vendredi serait le jour où il reposerait en paix. La disparition de «Moh» est un choc pour la presse nationale. Les hommages et les messages de soutien affluent des quatre coins du pays, témoignant de l'affection et du respect que lui portaient ses pairs. Il était un pilier de la corporation, un homme aimé et respecté. Car, au-delà du journaliste professionnel, il y avait un homme exceptionnel. Mohamed Benhamla était bien plus qu'un journaliste talentueux, il était un homme qui illuminait chaque pièce qu'il traversait, même dans les moments les plus sombres. Sa bonne humeur constante et sa positivité étaient contagieuses. Depuis que la maladie l'avait contraint à rester chez lui, une atmosphère morose avait envahi le bureau.

On se rappelle encore de ses passages dans les couloirs, égayant nos journées avec des blagues et des taquineries. Sa silhouette semble encore hanter les lieux, comme si son esprit espiègle était toujours parmi nous. Cher ami, tu resteras dans nos mémoires comme un homme d'un courage exceptionnel.

Grand fan du CRB (Chabab de Belouizdad), un sujet sur lequel nous aimions le taquiner, il était également un fervent supporter de l'Équipe nationale et grand amateur de la musique «chaâbie». Mais par-dessus tout, il était dévoué à sa famille.

Il vouait un amour inconditionnel à ses quatre adorables enfants, à sa femme et à ses parents. Il aimait nous raconter leurs exploits et anecdotes de ses petits «bambins», les yeux brillants, en décrivant chacun d'eux avec une tendresse palpable. Il parlait souvent de ses petites qui, malgré leur jeunesse, avaient pris soin de lui comme des adultes pendant sa maladie. «C'est pour eux que je me bats», me disait-il, les larmes aux yeux. Cher ami, tu nous manques déjà énormément. Tu étais bien trop jeune pour nous quitter, et ton départ laisse un vide immense dans nos coeurs. Nous ne t'oublierons jamais, et ton héritage continuera de briller dans nos souvenirs. Ton sourire et ta positivité resteront gravés dans nos coeurs pour l'éternité.

Repose en paix, champion!

Direction générale de la communication à la présidence de la République

Des condoléances à la famille du défunt et à la corporation

La direction générale de la communication à la présidence de la République a présenté ses condoléances suite au décès, ce jeudi, du journaliste sportif Mohamed Benhamla, à l'âge de 37 ans, des suites d'une longue maladie. «La direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses sincères condoléances à la famille du journaliste Mohamed Benhamla et à l'ensemble de la corporation, et les assure de sa profonde compassion, priant Dieu Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir dans Son Vaste Paradis, et de prêter aux siens patience et confort. À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons», lit-on dans le message de condoléances. Le défunt avait exercé son métier dans plusieurs quotidiens d'information dont L'Expression, Info Soir, et l'Authentique, en plus du quotidien sportif Planète Sport.

L'enterrement aura lieu après la prière du vendredi au cimetière de Bouinan (Blida).

La FAF salue la mémoire de Mohamed Benhamla

Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, les membres du Bureau fédéral et les membres de l'équipe média de la fédération ont appris avec beaucoup de peine le décès, après une longue maladie, de Mohamed BENHAMLA, journaliste sportif au quotidien L'Expression.

En cette douloureuse circonstance, le président de la FAF, les membres du Bureau fédéral et l'équipe média présentent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt ainsi qu'à ses amis de la corporation et du quotidien L'Expression, et leur expriment toute leur compassion. Que Dieu Le Tout-Puissant puisse accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»