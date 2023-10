Le milieu de terrain franco-algérien du Milan AC, Yacine Adli est, selon une source autorisée à l'Expression, un joueur potentiellement sélectionnable. Peut-être pas dans l'immédiat mais, il demeure présent dans une liste appelée élargie par l'entraîneur national Djamel Belmadi. De retour au premier plan avec son club en Série A d'Italie, Adli, qui compte plusieurs titularisations ces dernières semaines, affiche la forme à même de lui permettre de frapper aux portes de l'EN, à condition bien entendu de joindre sa parole à l'acte et entamer la procédure de changement de nationalité sportive, comme promis, il y a de cela quasiment un an, soit depuis sa première discussion avec le sélectionneur national, Belmadi.

Leur dernière discussion, un signe positif mais...

Sur ce dossier, beaucoup de choses ont été dites, mais peu de gens connaissent la vérité sur ce qui a été dit entre le sélectionneur national Djamel Belmadi et le joueur du Milan AC Yacine Adli. Ce dernier, toujours réfugié dans son silence, refuse d'aborder son avenir international pour des raisons qu'on peut considérer comme évidentes, contrairement à Belmadi qui a abordé ce sujet en conférence de presse, affirmant qu'Adli a été bel et bien approché. Le driver des Verts a eu en effet l'ancien Bordelais au bout du fil et échangé longuement avec lui à propos de sa disponibilité à rejoindre la sélection nationale. Yacine s'est montré intéressé mais en laissant paraître une certaine réticence qui n'officialise donc pas son arrivée imminente en Équipe nationale. Du moins, pour le moment.

La CAN rend le Milanais a priori réticent

Des signes positifs, il y en a eu, en effet de la part de la nouvelle star algérienne du Milan AC, seulement le coach de l'EN, Djamel Belmadi, attend plus d'engagement de la part du joueur formé au Paris Saint-Germain, actuellement élément important de son club en Série A d'Italie. Ayant fait le choix de rester en Lombardie en dépit des nombreux contacts reçus de la part de plusieurs clubs en France et en Série A d'Italie, Adli semble craindre de freiner son ascension en rejoignant les Verts, notamment lors de la prochaine coupe d'Afrique des nations, qui aura lieu à partir de janvier en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Belmadi avait répondu lors de son point de presse que pour lui, Adli reste un joueur sélectionnable s'il montre plus d'engagement et se tient prêt à rallier les Verts, le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès le prochain stage, prévu en novembre où les camarades du capitaine d'équipe Riyad Mahrez joueront leurs deux premiers matchs des éliminatoires de la CM 2026, face respectivement à la Somalie à Alger et le Mozambique dans un pays non encore fixé, étant donné que le terrain du stade de Maputo n'est pas encore été homologué pour abriter des rencontres de niveau international.

Un renfort de choix mais pas une priorité absolue

Il va sans dire que l'arrivée d'un milieu de terrain de valeur intrinsèque avérée et confirmée, ne fera que du bien pour un groupe des Verts, déjà assez étoffé dans ce secteur de jeu, où l'on trouve, notamment Ismaël Bennacer (Milan AC), Houssem Aouar (AS Rome), Ramiz Zerrouki (Feynoord Rotterdam), Sofiane Feghouli ou encore Hichem Boudaoui (OGC Nice). En toute évidence, Adli apportera plus de qualité et de concurrence surtout dans ce compartiment mais en ce moment, sa présence en sélection n'est pas une priorité absolue mais reste tout de même, il faut le rappeler, un renfort de choix.