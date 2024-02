En prenant les rênes du club kabyle, Azeddine Aït Djoudi est désormais face à son destin. Il est le troisième entraîneur à mener la barque de la JSK, rien qu'en une moitié de saison. Sa responsabilité est très grande car le club se trouve actuellement au milieu du tableau avec des espoirs de se rapprocher du premier carré mais aussi du risque, il faut le reconnaître, de sombrer dans le bas du tableau. Chose pour laquelle, Aït Djoudi prend la tête du staff technique à une période charnière et il ne peut compter que sur son talent d'entraîneur expérimenté. Son effectif, lui, n'a rien de supérieur au reste des joueurs évoluant dans le Championnat national. Et rien de moins non plus.

Aussi, quelques heures seulement après sa nomination à la tête du staff technique à la place du Portugais Rui Almeida, Aït Djoudi a entamé un vaste changement au sein de son périmètre en commençant par l'entraîneur adjoint Mohamed Lacet qui a annoncé sa démission avant-hier. Pour mettre de son côté tous les atouts, il a entamé des prospections de joueurs afin de renforcer son effectif durant le mercato hivernal. On parle déjà de pourparlers avancés avec des joueurs africains mais sans, toutefois, que la direction du club ne vienne confirmer. Les recrutements restent secrets jusqu'à l'officialisation de la signature du contrat. Par ailleurs, selon notre source, la direction du club vient de finaliser avec deux nouvelles recrues. Il s'agit de deux Maliens Simpara Zoumana et Mamadou Traoré. Ces derniers auraient même passé la visite médicale obligatoire avant de procéder à la signature officielle avec la JSK. La concrétisation de ces deux dossiers de recrutement est prévue dans les prochaines heures.

La JSK recrutera aussi un gardien pour parer à l'absence de Rahmani qui sera indisponible pour une longue période.

En fait, Aït Djoudi a un atout de taille. Il connaît la maison mieux que les deux précédents entraîneurs. C'est un enfant du club qui, par ailleurs, a eu à prendre les destinées de plusieurs autres clubs du championnat de Ligue 1. Il connaît les joueurs du terroir comme les recrues. Ce qui le met dans une position confortable durant sa mission de revenir au cycle des bons résultats d'abord et de jouer les premiers rôles ensuite.

Aït Djoudi a d'ailleurs entamé son travail sur les chapeaux de roue avec des séances bi-quotidiennes très intenses. C'est déjà la préparation des prochaines rencontres face au NC Magra et au Paradou AC. Deux rencontres difficiles mais qui seront le baromètre et l'indicateur de la suite des choses. Ce qui fait que le nouveau coach mise beaucoup sur ces deux confrontations décisives.

Il y a lieu de noter également que l'arrivée d'Aït Djoudi intervient à point nommé du côté des supporters qui commençaient à s'impatienter. Après les mauvais résultats réalisés par les Canaris sous la houlette d'Almeida, les supporters ont commencé à s'inquiéter. Une partie de ceux-ci a d'ailleurs laissé libre cours à des comportements injustifiables. Ce qui a ainsi contraint le président à intervenir directement pour pointer du doigt des parties agissantes dans l'optique de nuire au club. Aït Djoudi arrive en effet à calmer cette colère grandissante mais cela passera inéluctablement par de bons résultats. Les Canaris sont appelés à se racheter dans les toutes prochaines rencontres. nEnfin, d'aucuns auront deviné que l'arrivée d'Aït Djoudi a sonné le glas de certains joueurs cadres comme Souyad et Boukhenchouche mais elle ouvre grand les portes devant les jeunes joueurs qui attendent leur chance.

Le recrutement de quelques joueurs cadres ne grignotera pas les chances de cette relève qui a d'ailleurs montré ses talents à maintes reprises.