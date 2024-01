La sélection algérienne de handball a battu celle du Maroc sur le score de 30-23, mi-temps 16-13, lors du match qui les a opposées, dimanche au Caire en Égypte, pour le compte de la 3e et dernière journée, du «Groupe C», du 1er tour du championnat d'Afrique des nations de handball (CAN-2024). Grâce à cette victoire, la 3e de suite, après celles contre la Libye (34-19) et le Gabon (31-27), l'Algérie termine le 1er tour en première position avec 6 points, et sera opposée, en quart de 8es de finale au RD Congo, second du «Groupe A».

Dans l'autre match du groupe, la Libye a pris le meilleur sur le Gabon (25-24), et occupe la 3e place avec 2 points, devant le Gabon avec zéro point.