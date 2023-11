Comme attendu, l'entraîneur Rui Almeida s'est retrouvé dans l'obligation d'explorer son groupe, lors des deux derniers matchs amicaux joués en fin de semaine, pour monter une équipe homogène en vue des prochaines rencontres du championnat et de la coupe d'Algérie. À peine arrivé, il entame les séances d'entraînement mais il ne tardera pas à se rendre compte qu'il y a un souci majeur. Il ne connaît pas ses joueurs. Aussi, il entame une véritable prospection au sein d'une équipe très riche en individualités. C'est en fait, le même problème qu'avait rencontré l'ex- entraîneur Youcef Bouzidi.

Trouver le noyau de l'équipe: une priorité

Aussi, pour éviter les conséquences, Almeida prend vraisemblablement le taureau par les cornes et se met au travail pour mettre en place un noyau de joueurs cadres. Ce travail est très important car le groupe doit avoir de l'homogénéité pour mettre en application les stratégies tactiques du coach.

Ce qui a fait défaut à Bouzidi qui s'était à chaque rencontre retrouvé devant le dilemme des joueurs à incorporer et des autres à mettre sur le banc de touche. Ce souci a eu des conséquences néfastes sur le rendement de l'équipe qui a perdu une rencontre par absence de tactique sur le terrain. L'on se souvient que l'ancien entraîneur kabyle, Youcef Bouzidi a été remplacé par Almeida après cette défaite face à une équipe de Khenchela très coriace.

Devant cet état de fait, Almeida doit réagir rapidement et efficacement pour trancher dans le vif. Désigner des joueurs cadres qui formeront le noyau est indispensable et dans les plus proches délais.

Ce qui est en train d'être fait durant les séances d'entraînement au stade du 1er- Novembre deux fois par jour. Les joueurs sont soumis à un travail physique intense avec des rencontres amicales leur permettant de montrer leurs capacités. Des capacités non seulement techniques, mais surtout visant à mettre en place et traduire les instructions du coach sur le terrain.

La concurrence reste ouverte

L'exercice est difficile, mais la mission reste possible, d'autant plus que l'équipe est dotée d'une riche panoplie de joueurs. Le recrutement massif de l'été dernier n'a pas qu'un côté positif, car les individualités recrutées veulent toutes être incorporées et être titulaires. Ce qui n'est pas possible en sachant que la direction avait recruté près d'une quinzaine de bons joueurs en plus des joueurs déjà présents à la JSK et qui ont renouvelé leurs contrats. Ce dilemme doit être réglé par un Almeida qui devra avoir des résultats dans les prochaines rencontres. Des rencontres difficiles, car elles mettront aux prises l'équipe kabyle avec des clubs coriaces à l'instar du CRB et de l'ES Sétif.

D'ailleurs, la prochaine rencontre se jouera à Sétif devant le club local. Le résultat sera important pour l'équipe et Almeida aussi. C'est important pour son avenir avec la JSK car il devra au moins débuter par un résultat positif.