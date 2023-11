Le driver de la JSK Kabylie Rui Almeida, de son côté, opère un grand travail au sein de son effectif avec d'intenses séances d'entraînements en mode biquotidien. Les Canaris effectuent un travail de préparation psychologique et physique à même de se positionner parmi les prétendants dans la course pour le titre. Un réservoir très riche grâce aux recrutements massifs de l'été qui met l'entraîneur dans l'embarras du choix. Almeida devra en effet sortir de cette pause avec une équipe type composé d'un onze titulaire afin d'éviter les errements qui avaient, pour rappel, coûté le poste d'entraîneur à son prédécesseur, Bouzidi. Aussi, la reprise sera difficile pour Almeida qui devra déjà revenir avec de bons résultats de deux déplacements périlleux, à Sétif et à Belouizdad. Les Canaris croiseront le fer avec l'ES Sétif à la reprise avant d'aller affronter le champion en titre, le CR Belouizdad. Deux sérieux tests pour Almeida en perspective.