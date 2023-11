La JS Kabylie se rendra, ce vendredi, à Sétif pour affronter une équipe de l'Entente décidée à se relancer, lors de ce Clasico très attendu par les fans des deux clubs. L'entraîneur Almeida qui n'a pas encore joué un match officiel, jusqu'ici à la tête de la barre technique de la JSK, n'a d'autres alternatives que d'éviter la défaite, à défaut d'une victoire pour entamer sa mission de la plus belle des manières avec la formation kabyle. Pour ce faire, l'entraîneur des Canaris prépare une grosse surprise à son collègue Franck Dumas, déjà sur place à Sétif depuis plusieurs matchs et qui connaît très bien la formation kabyle pour l'avoir dirigée, il y a quelques saisons.

Un système de jeu flexible

Voulant coûte que coûte réussir sa première avec sa nouvelle formation en match officiel, l'entraîneur franco - portugais de la JS Kabylie, Rui Almeida, prépare son plan pour ce déplacement à Sétif qui s'annonce d'ores et déjà important. Almeida prône la prudence, avec des contres rapides pour déstabiliser la stratégie de l'entraîneur de l'Entente de Sétif Franck Dumas. Connu pour être un adepte du beau jeu, Almeida ne prendra pour autant pas beaucoup de risques pour son premier match officiel à la tête de l'équipe kabyle. C'est ce qu'il a essayé d'expliquer à ses joueurs lors des dernières séances d'entraînement.

À l'approche de ce grand rendez-vous, face à l'ESS, le coach Rui Almeida n'a eu de cesse de rappeler à ses joueurs, ses principes de jeu. Almeida ne rate aucune occasion à l'entraînement pour montrer à ses poulains, comment ils doivent se déployer pour prendre à défaut cette équipe de Sétif.

Le technicien franco-portugais, leur explique souvent qu'ils doivent jouer de manière directe et surtout procéder par des contres rapides dans le dos des défenseurs averses, pour tenter d'exploiter à fond les espaces que les Sétifiens devraient laisser par derrière. L'entraîneur des Jaune et Vert semble ainsi, avoir une bonne idée sur le système de jeu utilisé par Franck Dumas, connu pour être un entraîneur qui privilégie le jeu offensif. Il ne va donc pas aller chercher cette équipe de l'ESS dans sa moitié de terrain, sachant que cette formation est dans l'obligation de faire le jeu et se ressaisir après son mauvais départ en championnat.

Mouaki et Boualia pour dynamiter l'ESS

Dans le but de renouer avec le succès, Franck Dumas va sûrement opter pour une stratégie offensive afin de mettre Rui Almeida en difficulté. Ce dernier envisage donc d'aligner un onze de départ, capable de s'adapter aux circonstances du jeu. C'est-à-dire un dispositif à même de jouer en 4-4-2 et de se transformer en 4-3-3, selon l'évolution de la rencontre.

Le driver kabyle compte de ce fait, sur la rapidité de ses attaquants pour prendre à défaut les défenseurs de l'ESS, appelés souvent à porter main forte à leur ligne d'attaque. Dadi El Hocine Mouaki et Kouceila Boualia sont les attaquants les mieux indiqués pour matérialiser les idées offensives du coach kabyle sur le terrain durant ce match.

Deux éléments très rapides qui aiment prendre les espaces lésés par les équipes adverses et exploiter la moindre faille pour la transformer en occasions de buts. Il va sans dire tout de même que la mission des Kabyles s'annonce difficile devant une équipe sétifienne, décidée à se remettre pour se montrer à la hauteur des ambitions de ses supporters et la direction du club, à savoir «jouer les premiers rôles cette saison».

Une chose est sûre, et compte tenu des informations que nous avons pu avoir de l'intérieur du club kabyle, les Lions du Djurdjura sont bien décidés à rugir face à l'Aigle des Hauts-Plateaux, ce vendredi, pour offrir à leur entraîneur son premier bon résultat en championnat, cette année face à l'ESS.