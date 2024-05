La judoka algérienne Amina Belkadi (-63 kg) a été éliminée mardi matin des Championnats du monde individuels actuellement en cours à Abu Dhabi (Emirats arabes unis), après sa défaite au deuxième tour contre la future finaliste de la poule (B), la Croate Iva Oberan. Exemptée du premier tour, la native de Tlemcen avait effectué son entrée en lice directement au deuxième tour, alors que la Croate avait commencé par se défaire de la Brésilienne Nauana Silva. Belkadi emboîte ainsi le pas à ses compatriotes Kaïs Moudathir (-66 kg) et Dris Messaoud, qui avaient effectué leur entrée en lice la veille, et qui comme elle avaient quitté la compétition dès la phase de poules. Dris Messaoud avait remporté ses deux premiers combats, respectivement contre le Thaïlandais Masayuki Terada et l'Autrichien Samuel Gassner, avant de s'incliner en demi-finale de sa poule, contre le Suisse Nils Stump. En revanche, son compatriote Kaïs Moudathir a eu moins de chance, puisqu'il a vu son aventure s'arrêter au premier tour de la poule (A), après sa défaite contre le Finlandais Luukas Saha.

L'Algérie a engagé un total de cinq judokas dans cette compétition qui se déroule du 19 au 23 mai courant à Abu Dhabi et qui offre pas moins de 2000 points aux vainqueurs dans les différentes catégories de poids. Une moisson importante, susceptible d'aider les athlètes à améliorer leur classement, et par conséquent, prétendre à une qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. Les deux autres représentants algériens feront leur entrée en lice en toute fin de compétition. Il s'agit de Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) et Mohamed El Mehdi Lili (+100 kg).