La judokate algérienne Amina Belkadi (63 kg) a remporté la médaille de bronze du Grand Prix de Douchanbé (Tadjikistan), en battant l'Espagnole Cabana Perez Cristina, samedi en finale du match de repêchage.

Versée dans la poule B, la championne d'Afrique algérienne 2024 a remporté ses deux premiers combats, respectivement, contre la Japonaise Watanabe Seiko et l'Allemande Schmidt Agatha, avant de s'incliner lors de sa troisième sortie décisive face à l'Italienne Russo Savita qui s'est adjugé la finale de la poule.

Passée par le repêchage, Amina Belkadi a tout d'abord dominé la Russe Badurova Kamila avant d'enchaîner contre l'Espagnole Cabana Perez et remporter le bronze.

À la faveur de cette précieuse consécration, Belkadi va engranger des points dans la course à la qualification aux Jeux olympiques Paris 2024.

Pour rappel, Amina Belkadi s'est hissée au 24e rang mondial lors du dernier classement publié la semaine dernière avec 2512 points, grâce notamment à sa médaille d'or en Égypte. Elle est pour l'heure considérée comme qualifiée, grâce au quota continental.

Le deuxième représentant algérien engagé au Grand Prix de Douchanbé (3-5 mai) Mohamed El Mahdi Lili (+100 kg) est monté sur le tatami hier.

Versé dans la Poule B, il débutera face au

Tadjik Nekabakhtzoda Nekruzshoh.

Mohamed El Mahdi Lili, qui s'était contenté d'une médaille d'argent aux derniers championnats d'Afrique en Égypte, occupe actuellement la 41e position mondiale, avec 1136 points, mais il n'est pas qualifié, pour l'instant, aux JO de 2024.

Un total de 426 judokas (230 messieurs et 196 dames), représentant 70 pays des cinq continents prennent part à ce prestigieux tournoi international, qui met en jeu un nombre considérable de points dans la perspective d'une qualification olympique.