La formation de l'Union Saint-Gilloise a arraché un succès de prestige, jeudi soir, en battant Liverpool FC pour la première fois de son histoire en phase des groupes de l'Europa. L'équipe belge doit d'ailleurs, une fière chandelle à son buteur international algérien, Mohamed-Amine Amoura. Ce dernier a fait tout ou presque dans cette partie: buteur et passeur décisif. Et il s'agit d'une rencontre importante remportée par ses camarades sur le score de 2 buts à 1. L'enfant de Jijel qui a été désigné homme du match avec une note magnifique de 9,3/10, attribuée par le site spécialisé Sofascore.com, venait d'inscrire son 14e but de la saison en 18 matchs joués dont 11 comme titulaire, en toutes compétitions confondues.

Peu utilisé comme titulaire depuis l'entame de la saison par son entraîneur, Alexander Blessin, l'attaquant international algérien de l'Union Saint-Gilloise, Mohamed-Amine Amoura, qui est arrivé, l'été dernier, seulement en provenance du FC Lugano, s'est imposé comme un élément important avec sa nouvelle formation en se montrant très efficace à chacune de ses apparitions. Amoura qui ne rate aucune occasion pour prouver à son entraîneur son talent de buteur, a de nouveau frappé en marquant un très joli but face à Liverpool. Ce qui lui a valu du reste, les éloges des plus grands spécialistes du ballon rond européens, unanimes à lui attribuer le mérite de cette victoire de Saint-Gilloise contre les Reds. Amoura détient aussi une statistique incroyable qui vient le placer parmi les meilleurs dans son poste. En effet, l'Algérien a marqué à 14 reprises en 1094 minutes jouées, soit un but inscrit toutes les 78 minutes et 14 secondes. Seul l'international anglais du Bayern de Munich, Harry Kane, fait mieux que lui dans ce registre en marquant un but toutes les 77 minutes et 18 secondes.

Ce début de saison tonitruant de l'attaquant international algérien Mohamed-Amine Amoura, fait de lui un joueur hautement surveillé par les grandes équipes en Europe. Il y a lieu de signaler aussi qu'Amoura a battu un autre record au niveau de son club. En effet, après cette 14e réalisation de la saison signée contre Liverpool FC, l'ancien joueur de l'Entente de Sétif, est entré par la grande porte dans l'histoire de son club. Il devient le premier joueur dans l'histoire de la Royale Union Saint-Gilloise à compter 11 buts après 12 journées jouées. Le tout en 610 minutes, en Jupiler League Belge. Soit une moyenne d'une réalisation toutes les 55 minutes et 45 secondes. On le disait, il y a quelques jours, le petit Amoura est devenu grand, et c'est de bon augure pour la prochaine CAN 2024, qui débutera dans moins d'un mois. Une chose est sûre, Djamel Belmadi est un sélectionneur heureux de pouvoir compter sur l'une de ses armes offensives les plus destructrices du moment.