Élu homme du match, dimanche contre le Club de Bruges, l'attaquant algérien de l'Union Saint-Gilloise, Mohamed Amine Amoura figure aussi dans l'équipe type de la journée dans ce championnat belge de Jupiler League. Auteur d'un doublé et d'un but d'anthologie, Amoura est sorti blessé en raison d'une douleur à l'épaule. Interpellé au sujet de cette blessure, l'ancien joueur de l'Entente de Sétif, sorti pour rappel à la 82' de ce duel remporté 2 buts à 1, répond: «Je me suis blessé sur le second but en glissant et en retombant sur mon épaule. Je ne crois pas que c'est trop grave, merci.». Voilà ce qui vient rassurer le sélectionneur national Djamel Belmadi, avant le stage de ce mois de novembre et les deux premières rencontres des éliminatoires (CM2026), prévues contre la Somalie le 16 novembre à Alger et le Mozambique le 19 du même mois à Maputo.

Blessin (Ent-Saint-Gilloise) «Amoura a une bonne finition mais...»

L'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, Alexander Blessin n'a pas tari d'éloges sur son joueur algérien Mohamed Amine Amoura. Abordé au sujet de son buteur avec 8 réalisations cette année, Blessin déclarait en conférence de presse «Si je suis encore surpris par lui?

Non! Nous avons une bonne cellule de recrutement. Après, je n'aime pas parler d'un seul joueur mais je dirai qu'il a une bonne finition, et il est sur une bonne série en ce moment. Il a de la vitesse et des qualités, mais il doit encore apprendre beaucoup. Notamment quant à sa manière de défendre. Il est jeune, il est sauvage (sic), mais il a besoin de structure.»