Suspendu pour le compte de la première rencontre du « Groupe D » face à l’Angola, l’attaquant le plus forme de la sélection algérienne, Mohamed-Amine Amoura devrait être de retour dans l’équipe type du coach Djamel Belamdi, à l’occasion du match d’après-demain contre le Burkina Faso. Ayant donc purgé sa sanction d’un match, pour cumuls de cartons jaunes, le buteur de l’Union Saint-Gilloise est animé d’une grande volonté d’aider ses camarades dans ce match décisif face au Burkina. Un retour qui fera sûrement du bien à l’Équipe nationale, en manque d’efficacité et de solutions offensives, lundi passé, contre l’Angola. L’enfant de Jijel, présenté comme l’une des grandes attractions de la CAN2024, s’est dit prêt à prendre sa place et venir en aide à la sélection nationale, avant le duel de ce lundi.