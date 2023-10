La direction du CS Constantine a récemment annoncé le retour de l'entraîneur Abdelkader Amrani à la tête de l'équipe pour une durée de huit mois, soit jusqu'à la fin de la saison en cours 2023-2024. Cette décision a été confirmée par la cellule de communication de la formation de Ligue 1 Mobilis de football. Le directeur sportif du CSC, Tarek Arama, a étudié les curriculum vitae de plusieurs candidats avant de choisir l'ancien coach du club, Abdelkader Amrani, qui a accepté de relever ce nouveau défi avec le club du Vieux Rocher. Le contrat d'Amrani s'étend jusqu'à l'été 2024. Abdelkader Amrani avait déjà dirigé le CSC lors de la saison 2017-2018, au cours de laquelle l'équipe avait remporté le titre de champion d'Algérie. Son retour lors de la saison 2020-2021 avait été marqué par des résultats décevants. Lors de la signature de son contrat, le nouveau coach du CS Constantine s'est dit heureux de retrouver le club, soulignant sa connaissance approfondie de la structure et de l'effectif actuel de l'équipe. «Mon sentiment est le même que celui de n'importe quel entraîneur ayant déjà travaillé dans cette équipe. Pour moi, il ne s'agit que d'un retour à la maison et c'est très important. Je suis avec ma famille et j'en suis très heureux. J'espère que mon arrivée sera bénéfique pour l'équipe», a-t-il déclaré. «Cette saison, il y a le même groupe. J'ai suivi l'équipe lors de deux matchs contre le MC Alger et la JS Saoura. J'ai découvert un bon potentiel dans les trois lignes. Il y a des joueurs qui ont l'expérience et la mentalité pour jouer les premiers rôles. La saison dernière, ils ont terminé deuxième et le CSC était l'une des meilleures équipes de la saison», estime le nouvel entraîneur. Au classement de la Ligue 1 Mobilis, le CSC occupe actuellement la septième place avec six points après la quatrième journée. Les supporters du club espèrent que le retour d'Amrani apportera de nouvelles perspectives et améliorera les performances de l'équipe au cours de cette saison.