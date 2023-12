Donné absent pour une longue durée, et quasi forfait pour la prochaine coupe d'Afrique des nations 2024, le milieu de terrain de l'AS Rome, Houssem Aouar, qui a été autorisé à reprendre le travail collectif, est complètement relancé pour faire partie de la liste finale définitive que le coach Djamel Belmadi rendra publique sous peu.

Blessé aux adducteurs, le 14 décembre dernier, face au Sheriff Tiraspol FC en Europa League, Aouar qu'on avait annoncé indisponible pour 3 semaines, devrait retrouver les terrains plus tôt que prévu, indique la presse italienne. L'ex-Lyonnais, semble bien répondre au processus de soins qui lui a été préconisé par le staff médical du club roumain, dans le but de vite se remettre de sa blessure. Une chose est sûre, l'Algérien ne veut pour rien au monde rater la CAN et travaille sérieusement pour être du voyage avec ses camarades internationaux à la prochaine aventure continentale, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.

Houssem rassure Belmadi

Quelques rapports de presse italiens évoquent donc le retour de l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, Houssem Aouar, en championnat face à la Juventus Turin. Ce duel prévu samedi, sera déterminant pour l'international algérien. Même s'il n'est pas sûr de commencer la partie, le fait de savoir qu'il est désormais autorisé à reprendre la compétition est déjà une nouvelle rassurante pour l'entraîneur national, Djamel Belmadi, en prévision de la prochaine coupe d'Afrique des nations, prévue du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d'Ivoire. Aouar, très touché par les critiques peu objectives essuyées, de la part de certains agitateurs, a communiqué récemment avec Belmadi et lui a fait part de son désir de jouer la CAN et semblait même déterminé à faire taire ses détracteurs.

Le stage de Lomé, une étape cruciale

En dépit d'une situation devenue difficile avec l'AS Rome en raison du temps mis par l'Algérien, Houssem Aouar à prendre ses marques avec sa nouvelle formation, il demeure que l'ancien Lyonnais, fait partie des joueurs sur lesquels Djamel Belmadi compte beaucoup en prévision du prochain rendez-vous continental. Son retour à la compétition juste avant la CAN-2024, donnera plus de certitudes au staff de l'Équipe nationale qui pourra aussi l'évaluer et être fixé sur sa forme lors des rencontres amicales d'avant-compétition, prévues contre le Burundi et le Togo, le mois de janvier prochain. Ce qui le rend donc d'attaque pour le stage d'avant- CAN que l'Algérie effectuera au Togo du 1er au 10 janvier 2024.